Sparta v kvalifikaci Konferenční ligy odvrací blamáž bleskového konce v Evropě: Bacha, kostlivec!

Tyhle kazašské nazdárky měli rudí hoši umlátit čepicemi a hvízdat si při tom klubovou hymnu, jenže všechno je jinak! Sparta odvrací blamáž bleskového a potupného konce v Evropě.

Odveta 2. předkola Konferenční ligy Sparta – Aktobe měla dnes výkop ve 20:00 (Nova Sport 5) a z almary na Letné vyčuhuje kostlivec. Takřka na chlup přesně před třemi lety vypadli Pražané hanebně ve stejné fázi totožné soutěže s totálním norským outsiderem Vikingem Stavanger.

Bylo to kolosální fiasko pod koučem Priskem krátce po jeho prvním nástupu do funkce a rozhodoval výsledek 1:2 z venku (první zápas v epet ARENĚ dopadl 0:0). No a identickou porážku utrpěli sparťané od Aktobe v asijském bahně minulý čtvrtek.

Mimo míč?

Dánský šéftrenér je zpátky a s ním i přízrak Vikingů. Co s tím? „Soupeř bude silný vzadu, spoléhat na brejky po stranách a standardky. Jejich cílem bude udržet nás mimo míč. My bychom měli podat daleko lepší výkon než v Aktobe. Budou změny v sestavě a věřím, že fanoušci a lepší trávník nám pomohou,“ pronesl Brian Priske (48).

Stoper Filip Panák bude Spartě chybět několik týdnů kvůli nespecifikovanému zranění.

Co se dnes může stát

Rudí zvítězí o dvě branky, půjdou dál a ve 3. předkole narazí na lepšího z dvojboje Ararat Armenia – Kluž (první duel skončil v Arménii 0:0).

Letenští přetlačí Kazachy o gól a bude následovat loterie prodloužení, případně penaltového rozstřelu.

Remíza, či jakákoliv porážka znamená celou sezonu bez evropských pohárů.

Co se stalo v roce 2022

Po vyřazení od Vikingu Stavanger Sparta prodala zadáka Hancka do Feynoordu Rotterdam za cirka 210 milionů korun a přivedla na hostování brankáře Kováře.

Na konci podzimu měli Lenští ligovou bilanci 9 – 5 – 1 (debakl na Slavii 0:4). Krčili se na 3. místě s mankem 7 bodů na první Plzeň, ale na jaře brali mistrovský pohár.

Kurzy Fortuny

Sparta – Aktobe

Na zápas: 1,17 – 7,4 – 17

Na postup: 1,23 – 3,65