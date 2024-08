Táta Siniakov: Jsem pyšný. Rozchod s Macháčem? Nedělají si naschvály

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | V modrém kloboučku postával na prostranství před Českým domem, vůbec mu nevadilo, že prší. Byl ještě plný dojmů. „Skvělé, moc skvělé,“ usmíval se Dmitrij Siniakov, otec dvojnásobné olympijské vítězky Kateřiny. V pěti letech ji přivedl na kurty, její kariéru dodnes mentoruje. Zmínil i to, jestli měl obavy, že rozchod dcery s Tomášem Macháčem může ovlivnit jejich ambice.

Odmala na ní bylo vidět, že je to bojovnice, která nic nevzdá. „Když jí něco nešlo, nemohla to pochopit,“ přiznává hrdý táta hvězdy olympijské výpravy. Zlato už má z Tokia, kdy s Barborou Krejčíkovou ovládly čtyřhru.

Co se vám po takovém úspěchu honí hlavou?

„Skvělé, moc skvělé. Jsem hodně hrdý, pyšný. Je to odměna za práci, kterou odvedla. Za všechny roky dřiny.“

Jak jste prožíval dramatické finále mixu, v němž uspěli až v supertiebreaku?

„Ten je vždycky napínavý. Ale hlavně že to zvládli. Katka to tam podržela neuvěřitelně, Tomáš se na konci připojil taky. Takže paráda. Určitě jsem to hodně prožíval.“

Jste otcem dvojnásobné olympijské vítězky! Jak vám to zní?

„Co bych k tomu řekl… Doufám, že to není její poslední medaile. Věk utíká, ale