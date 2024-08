Nejtěsnější stovka dějin! Snoop Dogg uhodl vítěze. Napodobí Thompson Bolta?

Namísto suverénního Usaina Bolta teď mají fanoušci celé společenstvo rychlostních maniaků. Finále běhu na sto metrů se na Stade de France proměnilo v nejtěsnější závod olympijských dějin. Vítězný Američan Noah Lyles už na dráze blahopřál Jamajčanovi Kishane Thompsonovi, nakonec to byl on, kdo vyhrál o pět tisícin sekundy. „Je to ta nejtěsnější medaile,“ uznal Lyles, kterému se tak otevřela cesta ke zlatému hattricku, jaké sbíral Bolt.

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Dominance s rozvázanou tkaničkou, lehkým úsměvem a mrknutím na časomíru? Časy Usaina Bolta jsou pryč. Tentokrát se v olympijském finále na 100 metrů prohnala cílem žíznivá čára sprinterů, která nechala fanoušky ve zmatku. Kdo, sakra, vyhrál? A poté, co se na čáru přiřítili Jamajčan Kishane Thompson s Američanem Noahem Lylesem ve stejný moment, neměli v tom jasno ani hlavní hrdinové.

„Budu upřímný. Řekl jsem, brácho, tenhle závod je tvůj,“ líčil Lyles. „Já jsem ho neviděl, ale myslím, že on viděl mě. Řekli mi: Hele, Kishane, myslím, že tenhle závod je tvůj. A já řekl: Nejsem si jistý,“ líčil Thompson.

Trvalo to ještě asi třicet sekund, než se na velkých obrazovkách objevily výsledky. Byl to Lyles! Fotobuňka mu naměřila 9,874 sekundy, Thompson byl v cíli o pět tisícin později. „Pak vyskočilo moje jméno a říkal jsem si: Ó můj bože, to je úžasné!“ líčil Lyles.

Vyhrál právě nejkvalitnější finále olympijských dějin, co se týče konkurence elitních běžců. Vůbec poprvé všech osm z nich běželo pod deset sekund. Teprve potřetí v historii byl vítězný rozdíl menší než setina. Rozdíl mezi prvním Lylesem a třetím Američanem Fredem Kerleym činil pouhé dvě setiny, což srovnalo počty z OH 2004 v Aténách. Poslední finalista, Jamajčan Oblique Seville, doběhl jen dvanáct setin za vítězem. To je… Šílené.

Všechny ale zajímá vítěz. Thompson byl blízko. Letos stále časem 9,77 vládne světovým tabulkám. Na své první globální akci si málem sáhnul na zlato. Jenomže proti němu stál Lyles a ten si jde zatvrzele za svým.

V mnohém se podobá Boltovi. Jeho královskou disciplínou je dvoustovka, nejkratší sprint zařadil do svého portfolia kvůli jeho prestiži nejsledovanější atletické disciplíny. Není to jeho přirozené prostředí, což je pořád znát především na začátku závodu. Lyles sice na startech v posledních letech cíleně pracuje, ale i teď zůstal sedět v blocích a ještě na třiceti metrech byl poslední. Svou roli mohly sehrát desítky sekund, které sprinteři ve vrcholném napětí před startem z neznámých důvodů pročekali, než mohli do bloků.

„Že jsme čekali tak dlouho na povel ‚Připravte se‘, mě šokovalo,“ připustil Lyles. Pak ale rozjel svou mašinu. Na třiceti metrech sice byl poslední, ale už pílil rychlostí 40,6 kilometrů v hodině. Tak rychle v té chvíli běžel jen Thompson. Jamajčan si sice dál udržoval náskok, ale zpomaloval. Na šedesátce už běžel Lyles nejrychleji, do cíle ztrátu dohnal a zlato mu zřejmě přineslo, že se před čárou stihnul předklonit.

„Něco mi řeklo: Předkloň se! Je to nejtěsnější rozdíl, jaký mezi prvním a druhým může být,“ řekl Lyles.

Těch pět tisícin pro něj znamená hodně. Na rozdíl od Bolta musí Lyles bojovat o pozornost s několika dalšími velkými jmény globální atletiky typu Duplantise, Warholma, Crousera či Ingebrigtsena. Nutně potřebuje posilovat diskuze o tom, že je to právě on, kdo si zaslouží prestižní titul nejrychlejšího muže planety.

Měl už za pasem dva tituly mistra světa na dvoustovce i loňské zlato na stovce z Budapešti. Ale na olympijský průlom čekal, i když byl vyzdvihován jako favorit.

„Tolik lidí, včetně Snoop Dogga říkalo, že já budu číslo jedna,“ připomněl Lyles předpověď populárního rappera, který při slavnostním zahájení Her nesl olympijskou pochodeň. „Neříkám, že to není tlak. Je to tlak. Potřebuju, aby tyhle momenty nebyly větší než já.“

Lyles je prvním americkým vítězem olympijské stovky po dvaceti letech od triumfu mladého Justina Gatlina v Aténách. Je to pro něj první krok. Čeká ho jeho zamilovaná dvoustovka, kde letos drží časem 19,53 nejlepší výkon roku a rád se chvástá, že v ní jednou překoná Boltův světový rekord. Očekává se i jeho start ve štafetě na 4x100 metrů a možná i ve čtvrtkařské štafetě. I když běhu na 400 metrů se Lyles zatím cíleně vyhýbá. Podobně jako Bolt.

RYCHLOSTI SPRINTERŮ VE FINÁLE OH

STARTOVNÍ REAKCE

Noah Lyles 0,178

Kishane Thompson 0,176

Fred Kerley 1,108

NA TŘICETI METRECH

Noah Lyles 40,6 km/h

Kishane Thompson 40,6 km/h

Fred Kerley 40,1 km/h

NA ŠEDESÁTI METRECH

Noah Lyles 43,5 km/h

Kishane Thompson 43,1 km/h

Fred Kerley 43,1 km/h