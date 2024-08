Sparta měla v mele o Ligu mistrů proti FCSB hvězdnou podporu: Rudá láska

Rumunské metropoli se přezdívá Paříž východu. Ale zpěvák Adam Mišík (27) s modelkou Natálií Jiráskovou (19) nepřiletěli za romantikou. Kopaná je víc! Oba fandili Spartě na hřišti FCSB v odvetném mači 3. předkola Ligy mistrů.

„Jsem kluk z Letný, narodil jsem se přímo vedle stadionu, táta taky, tak fandíme oba Spartě,“ říká o sobě zpěvák, herec a syn slavného hudebníka Vladimíra Mišíka (77). Klubová věrnost jako by pro Adama byla víc než láska k dceři modelky Ivy Kubelkové (47). Když hráli Letenští nejprestižnější evropskou soutěž v sezoně 2005/06 naposledy, Mišík jako osmiletý hošík měl za sebou první film (Kráska v nesnázích) – a sám hrával fotbal na pozici levého záložníka.

„Myslím, že mi to docela šlo,“ vzpomínal v rozhovoru pro Hattrick a přiznal, že miloval Karla Poborského (52) i Tomáše Řepku (50): „To byl pro mě sparťan. Srdcař.“

Fotbal místo vody Mišík teď už kope jen srandamače třeba za Amforu, ale o to větší je fanoušek rudých. Uprostřed léta místo válení se na pláži u vody se sbalil a i se svou sexy přítelkyní vyrazil do rozpálené Bukurešti. Přidal se k asi 185 fanouškům v sektoru hostí a podpořil sparťany v boji o stamiliony z Ligy mistrů.

„Věřím, že se kluci oťukali a půjdou na to ještě s větší grácií. Tipuju 2:1 pro nás,“ věštil umělec ještě na ruzyňském letišti. Jestli to fakt vyšlo, tak by mohli na Letné upravit pro závěrečnou fázi kvalifikace známé heslo z dob komunistické diktatury: „Nechte fandit Mišíka!“