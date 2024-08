Sparta v Rumunsku: první Friisův test. Penalty? Víme, kdo by kopal, říká

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Výkon v prvním duelu nedobrý, výsledek ošidný, očekávání přesto velká. Sparta je v půlce 3. předkola Ligy mistrů v ošemetné situaci, s rumunským FCSB doma remizovala 1:1, v rozpálené aréně v Bukurešti nyní musí vyhrát. Klidně i po penaltovém rozstřelu… „Máme dobrou představu, kdo by kopal,“ usmál se trenér Lars Friis, který stojí před prvním velkým testem v ostře sledované pozici. Je pod náporem, ne že ne. Letenští nehráli na první evropské scéně už nekonečných devatenáct let.

Doma jsou na Národním stadionu pro více než 55 tisíc diváků, jenže ten je chystán na koncerty Eda Sheerana. Proto klub zvaný FCSB zve Spartu do arény Steauy – nejslavnější rumunské fotbalové značky, která se však aktuálně potácí ve druhé lize.

To je něco pro majitele FCSB, šíleného miliardáře Gigiho Becaliho! V domově ultrasoka, po němž rád plive, plánuje potupit českého mistra a před odvetou má jasno: „Nemůžeme prohrát.“

Jeho vyjádření je klasicky velkohubé, na druhou stranu první duel ukázal, že Rumuni dovedou kousat. Na Letné uhráli plichtu, Sparta nebyla spokojena. Její výkon (i výsledek) dostal pod pres hlavního protagonistu, Larse Friise.

Dán ovšem drží nastavení, na první pohled je v klidu, vtipkoval už na letišti v Praze, z nějž se Sparta zvedla včera po poledni. A podobně pokračoval i na předzápasové tiskovce v rozžhavené rumunské metropoli.

„Soustředíme se na sebe, bude to o naší hře. Jsme připraveni přepsat tenhle příběh,“ pronesl trenér v betonových útrobách stadionu. Zatímco venku bylo mezi tribunami přes 30 stupňů, vzduch se jen převaloval, v klimatizovaném press centru vládl chlad, jenž může zmrazit Friise i dnes pozdě večer. Pokud neuspěje. „Já jako trenér Sparty jsem pod tlakem pořád. Proto tady sedím,“ nenechal se rozhodit.

Proti jeho týmu však nepůjde jen samotný soupeř, nýbrž i podmínky. O vedru – a to opravdu pekelném – už byla řeč, k tomu přidejme přes 30 tisíc fanoušků domácích. „Nebudeme tady mít moc přátel,“ usmál se kouč. Opravdu, v davu domácích se bude snažit neztratit 177 příznivců z Česka, tolik si jich zajistilo vstupenky.

Faktorem může být také na první pohled hrbolaté hřiště. Sparťané jej hned studovali, manažer A týmu po něm během předzápasového tréninku podupával. Útočník Jan Kuchta reagoval na poznámku, že jde o pěkný „drňák“ slovy: „To teda.“

„Náš styl hry to ale nezmění,“ ujistil klíčový záložník Kaan Kairinen.

Způsob by měl zůstat tradiční, těžko to však lze říci o sestavě. Jedna věc jistá je, s týmem neodletěl levý wingbek Imanol García, jenž se zranil při sobotním duelu na Bohemians. Na druhou stranu je ve výpravě kapitán Filip Panák, který chybí pro zranění už od prvního ligového střetu v sezoně s Pardubicemi.

V Bukurešti se pustil do tréninku, při bagu i rozběhání rozhodně žádné úlevy neměl. Jeho levé stehno však svírala bandáž. Zda nastoupí, Friis rozhodně nechtěl prozradit. „Může hrát,“ podotkl jen.

Stejně tak mlžil ohledně složení útoku. Je zřejmé, že nasadí Lukáše Haraslína i Veljka Birmančeviče, naopak otázka je postavení Jana Kuchty. Ten ještě v sezoně neskóroval, naopak Victor Olatunji se prosadil už čtyřikrát. „Mám sedm výborných ofenzivních hráčů,“ okomentoval téma Friis. „Kdo z nich bude nejlepší pro zápas? Dejte mi dvacet čtyři hodin,“ vtipkoval dánský šéf lavičky.

Kuchta v sobotu v Ďolíčku nehrál, Olatunji naskočil v průběhu. Dá se spíše odhadovat, že kouč využije jeho schopnost měnit běh utkání jako střídající, což se nakonec vyplatilo i v prvním střetnutí.

„Neřeknu vám konkrétně náš herní plán, ale musíme být připraveni na všechno. Pracujeme velmi tvrdě, děláme všechno, co můžeme,“ vykládal Friis.

Pokud Sparta uspěje a postoupí, čeká ji kvalifikační play off Ligy mistrů. Pokud ne, bude mít jistou účast ve skupině Konferenční ligy a ještě možnost proniknout do stejné fáze Evropské ligy, kterou si zahrála v minulé sezoně.

Poučení? Nenechat se nachytat!

FCSB přijelo na Letnou s účinnou taktikou. Rumunský tým lákal Spartu do presinku, aby následně měli jeho ofenzivní hráči při dlouhém míči větší šanci získat odražený balon a rychlostí zatápěli pomalejším stoperům. Když naopak rozehrávala Sparta, dokázali hráči FCSB přihrávky nakrátko dobře pokrýt, z čehož vyústila i chyba Petera Vindahla, která dostala hosty do tlaku, z nějž otevřeli skóre. Co s tím? Sparta se nesmí nechat nachytat.

1. Nalákání Sparty do presinku

Sparťané napadají rozehrávku od branky v pětici hráčů. FCSB má spolu s gólmanem převahu dvou mužů. Rumuni dají míč k lajně Radunovičovi, jenž ho shodí na Dawa, který pod tlakem Birmančeviče pošle dlouhý pas dopředu. Sparťané jsou přicucnuti k vápnu soupeře.

Co musí Sparta změnit proti prvnímu zápasu? • Foto iSport.cz

2. Volný prostor k útoku

Střední záložník Lixandru vyrazí kupředu a dobere odražený míč ze souboje mezi Rossem a Miculescem. Obrana Sparty je nezformovaná a FCSB má situaci pět na pět. Sparta musí zvážit, zda pro ni má takový presink smysl, jelikož ve středu hřiště jí jeden hráč chybí na odražené míče.

Co musí Sparta změnit proti prvnímu zápasu? • Foto iSport.cz

Vysvětlivky:

Tečkovaná čára = přihrávka

Přerušovaná čára = pohyb hráče