Boss FCSB, šílenec ze zlatého trůnu. Ondráška vyhodil po dvou měsících

PŘÍMO Z BUKUREŠTI | Jeden tým drží jméno Steaua, jenže topí se ve druhé rumunské lize, druhý FCSB - a pod touto zkratkou se bije se Spartou o Ligu mistrů. Že by něco jako FC Steaua Bukurešť? Vždyť má stejné barvy a odvetu proti českému šampionovi dokonce absolvuje na stadionu Steauy. Je to zamotaná story plná paradoxů, ale ono se není co divit, když ji řídí (sám sebe označuje za spisovatele) místní byznysmen George „Gigi“ Becali, samozvaný Bůh fotbalu v Bukurešti.