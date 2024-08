Hvězdná gymnastka Bilesová: Emotivní prosba drogově závislé mámy!

Na olympijských hrách v Paříži zazářila. Simone Bilesová (27), elitní americká gymnastka, se ale v osobním životě musela vypořádat s nelehkým faktem. Její maminka bojuje s drogovou závislostí! Nyní chce ale vše napravit.

Jako na velkolepý návrat po velice těžkém období. Tak bude americká gymnastka Simone Bilesová vzpomínat na olympiádu v Paříži, kde se svými špičkovými výkony vybojovala hned tři zlaté medaile poté, co si na předchozí akci pod pěti kruhy v Tokiu prošla psychickou krizí. A není se čemu moc divit.

Bilesová totiž neměla vůbec lehké dětství. Její maminka Shannon se utápěla v závislosti na alkoholu a drogách. Smutná situace nakonec dospěla do bodu, kdy její dcera Simone společně se svými sourozenci byli Shannon odebrány a dány do pěstounské péče. Nakonec se hvězdné gymnastky ujal její dědeček Ronald, který si kromě ní vzal na starost i její sestru Adriu. Starší děti si vzala do péče Ronaldova sestra Harriet.

Maminka Shannon se ale nyní ozvala a žádá svou úspěšnou dceru o odpuštění. „Bylo těžké vzdát se dětí, ale musela jsem to udělat. Nebyla jsem schopná se o ně postarat. Brala jsem drogy a můj otec nechtěl, abych se do jejich života vracela a zase odcházela, když na tom nebudu dobře,“ svěřila se Shannon britskému deníku Daily Mail. „Ráda bych ji poprosila o odpuštění. Můžeme se posunout dál? Nesuď mou minulost. Pojďme se pohnout kupředu,“ doplnila maminka Shannon.

Uzdravující se závislák

V současné době pracuje Shannon příležitostně jako pokladní a samu sebe popisuje jako uzdravujícího se závisláka. Mimo to se potýká s velkými dluhy. Na optimistických myšlenkách nepřidá ani fakt, že má velké zdravotní problémy. O svých dcerách slýchává od svého táty, který ji ohledně Simone a spol. několik let pravidelně informuje. Ne vždy to tak ale bylo. „Když jsme podepsali adopční papíry, bylo to, jako by můj táta přepnul vypínač – žádná komunikace, nevolej, nenavštěvuj. Trvalo šest let, než jsem mohla vidět svoje děti,“ vyprávěla Shannon.

Následně prozradila, že tehdy netušila, proč to Ronald dělá, ale pak uznala, že se v té době musela vypořádat především sama se sebou. A co na to Simone? Ta o své mamince moc nemluví. Naopak je velice hrdá na své prarodiče, kteří se jí ujali v nejtěžších chvílích. „Nebýt adopce, už bych tady nebyla. Zachránili mě. Byli pro mě velkým příkladem, jak se chovat k jiným lidem a podporovali mě od prvního dne. Nemůžu jim nikdy dost poděkovat,“ rozplývala se úspěšná sportovkyně v rozhovoru pro DWTS. Odpustí Simone své mamince?