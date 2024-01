Manželka legendární Navrátilové v šoku: Nechutný útok na mrtvého syna!

Společně tvoří zamilovaný pár už dlouhá léta. Martina Navrátilová (67), tenisová legenda, se před lety zamilovala do své nynější manželky Julii Lemigovové (51). Ta je nyní účastnicí reality show, ve které se do ní jedna ze soutěžících pořádně opřela. Nechutně totiž útočila na její děti! Co na to řekla samotná Julia?

Zkrátka neodpustitelné. Přesně těmito slovy označila Julia Lemigovová, manželka bývalé československé tenistky Martiny Navrátilové, výroky jedné ze soutěžících reality show s názvem Real Housewives of Miami (RHOM), která se opřela do jejich dětí.

Kdo přesně si neviděl do pusy? Kanaďanka a televizní osobnost Lisa Hochsteinovoá (41)! Podle informací zahraničního webu Essentially Sports se Hochsteinová vysmívala Lemigovové, že neví, jak se její dcery jmenují. Mimo jiné se také vyjádřila k jejímu zesnulému synovi Maximillianovi, který náhle zemřel jen pět a půl měsíce po narození. To lásku Navrátilové rozpálilo do běla.

„Děkuji zástupcům reality show RHOM za to, že mě upozornili na nenávistné projevy Lisy vůči mně a mým dětem. Tuto poznámku jsem během brunche nezaznamenala, jinak bych to řešila okamžitě," soptila Julia na instagramu a pokračovala.

„Snažit se vykreslit způsob, jakým moje děti přišly na svět, jinak než jako radostné požehnání, je nechutné a nepřípustné. Nevýslovná zlomyslnost, s jakou se mluví o památce mého zesnulého syna ve snaze napadnout mě, je prostě neodpustitelná," zakončila svůj vzkaz Lemigovová.

Podivná smrt dítěte i jeho otce

Syna Maxmiliana měla Julia Lemigovová s podnikatelem Édoardem Sternem (†50). Chlapeček se narodil v roce 1999 po dvouletém vztahu a francouzský bankéř se nejdřív k přiznání otcovství příliš neměl.

Max zemřel v pouhých pěti a půl měsících života na vnitřní poranění mozku. Tou dobou ho měl v péči právě Stern a starala se o něj bulharská chůva Maya, která zmizela. Záhadná smrt dítěte nebyla nikdy vyřešena, ale spekulovalo se, že za vším měly být Sternovy styky s vysoce postavenými politiky.

Po více než deseti letech vyšlo při utajené pitvě najevo, že v krvi miminka měly být stopy po diazepamu a jeho chůva psala své kamarádce, že se o život dítěte bojí. Julia také uvedla, že Bulharku mohl někdo uplatit za to, aby chlapce zabila.

Samotného Sterna našli o pár let později zastřeleného, svázaného na židli a oblečeného v růžovém latexu. Obvinění nakonec padlo na prostitutku, která měla Édoarda zabít při sadomasochistických hrátkách. V době své smrti byl 38. nejbohatším Francouzem.