Legendární extenistka Navrátilová: Úžasná novina o adopci!

Za svůj život zažila Martina Navrátilová (67) spousty radostných momentů. Koneckonců, každý grandslam vyhrála minimálně dvakrát. Nyní ale tenisová legenda slaví obří úspěch v osobním životě. Se svou láskou Julií Lemigovovou (52) se jim vydařila adopce!

Dočkaly se. Bývalá tenistka Martina Navrátilová a její manželka Julia Lemigovová mohou bouchat šampaňské. Konečně jim totiž vyšla adopce, kterou tak dlouho plánovaly. S radostnou zprávou přišla agentka Mary Greenhamová. Jak Navrátilová, tak Lemigovová požádaly o respektování soukromí v následujících dnech. „Jsme nadmíru spokojené. Uvědomujeme si výzvy i radosti, které to obnáší,“ rozplývala se Navrátilová podle anglického listu Daily Mail.

Konkrétně adoptovaly dva kluky, které nyní budou zahrnovat nehynoucí láskou. Podle slov Návratilové to přitom s adopcí vypadalo bledě. V březnu minulého roku totiž pověděla britskému novináři Piersi Morganovi, že nový přírůstek do rodiny se po boji s rakovinou zdá být nepravděpodobný. Bývalá světová jednička podruhé porazila zákeřnou nemoc poté, co jí doktoři diagnostikovali rakovinu hrtanu a prsu.

Její manželka Lemigovová se podle amerického deníku Page Six v prosinci 2023 nechala slyšet, že společně s Martinou mají plány na adopci, která byla pozastavena, nicméně se jí nevzdávají. Nyní už se ale mohou obě těšit rovnou ze dvou uzlíčků štěstí, které jim dozajista přinesou v životě spoustu radosti.