Německem hýbe spor o Schumachera: Zuří nejen bratr Ralf!

Nikdo neproslavil německé městečko Kerpen jako Michael Schumacher (55), který zde s bratrem Ralfem strávil dětství. V souvislosti s legendou formule 1 se o něm mluví i v posledních dnech, bohužel pro místní ale vůbec ne lichotivě. Co se stalo?

Zastupitelé Kerpenu zatvrzele odmítají udělit Michaelu Schumacherovi čestné občanství. A to se hrubě nelíbí německé veřejnosti a už vůbec ne jeho bratrovi Ralfovi (49).

Zamítavý postoj vyjádřili kerpenští radní už letos v březnu. Tehdy byl návrh odložen s tím, že ho zastupitelé chtějí projednat nejprve interně. Uběhlo devět měsíců a představitelé 70tisícového města se znovu vyslovili proti. „Máme prostě jiné stanovisko,“ prohlásil za tamější SPD Andreas Lipp. Uctít sportovní legendu není prý v současnosti prioritou.

Otřesné zacházení

Ralf Schumacher se už však neudržel a na rozhodnutí musel reagovat. „To je typické Německo a naše politika! Místo toho, abyste byli hrdí na takovou osobnost a její mimořádné úspěchy, prostě necháte věci plynout tak, jak jsou,“ rozčílil se Michaelův mladší sourozenec. „Zdá se, že úspěch není důležitý. Když se zamyslíte nad tím, co můj bratr svým úspěchem udělal pro Kerpen, nemám slov,“ napsal na Instagramu vítěz šesti závodů ve formuli 1.

Podobně se vyjádřil i sportovní reportér německé RTL Felix Görner, který byl z rozhodnutí politiků rovněž zaskočen. „Pokud nestačí, že byl sportovním talentem století a dal městu celosvětovou slávu, co by ještě chtěli…“ přemítal televizní moderátor. Podle něj na celé záležitosti nic nemění ani fakt, že legendární pilot královny motosportu žije dlouhodobě ve Švýcarsku a po nehodě na lyžích je už jedenáct let upoután na lůžko.

»Schumi« našel podporu i v řadách svého fanouškovského tábora. „Jsem opravdu naštvaný. To, jak je s Michaelem zacházeno jako s člověkem, je hrozné," postěžoval si předseda jeho fanklubu.