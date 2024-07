Schumacherův coming out: Šokující reakce exmanželky

Před pár týdny se bratr slavného závodníka Michaela Schumachera (55) podělil o překvapující zprávu. Ralf Schumacher (49) totiž přiznal, že štěstí našel v náruči muže, přesněji svého francouzského partnera Etienna. Zatímco od syna se Němec dočkal velké podpory, reakce jeho bývalé ženy je přinejmenším zvláštní...

Dlouho to vypadalo, že Ralf Schumacher žije pohádkový život. Probojoval se do Formule 1, mohl se živit milovaným závoděním a doma na něj vždy čekala půvabná manželka Cora (47) se synem Davidem (22). Nikoho z fanoušků nejspíš ani trochu nenapadala varianta, že byl Ralf v takovém životě nemohl být spokojený. Opak byl ale nejspíš pravdou, což kromě rozvodu poukazuje mimo jiné i fakt, že Schumacher přišel na svou odlišnou orientaci.

Tu většina jeho příznivců zjistila až před pár týdny, kdy se pochlubil fotkou se svým přítelem Etiennem. A zatímco z velké části se dočkal především podpory, jeho bývalá žena Cora reagovala poněkud zvláštně.

Prsatá Němka totiž sdílela svou fotku ze svatebního dne, během kterého plakala. „Slzy odhalují víc než slova,“ připsala k popisku. Že by byla až v takovém šoku? Ralf přitom médiím tvrdil, že pro jeho přátele a nejbližší není zpráva o homosexualitě žádnou novinkou.

Na příspěvek Cory reagovala spousta lidí a zatímco někteří mají za to, že se jedná o pouhé divadlo, jiní se jí snaží podpořit. „Nemyslím si, že jsi byla nucena si ho vzít. Peníze, peníze, peníze... Co je to teď za divadlo?“ ptala se komentující.

„Jak tady každý píše, že máš být prostě šťastná za svého bývalého a za vším udělat tečku. Nikdo neví »jak dlouho« byl na chlapy a jestli Cora možná celé ty roky nemusela mlčet. Nikdo nezná celý příběh, tak se přestaň chovat, jako by teď musela být super šťastná JEN proto, že on teď je. Možná ONA nikdy nebyla, tak se držte reality," připsal další sledující.