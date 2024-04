„Věřím Spartě. Mají výhodu domácího prostředí, to se v zápase číslo sedm počítá, navíc se po trestu vrátí Řepík. Rozhodne první třetina. Možná je lepší hrát od 13 hodin než v 15. Hráči si dají velkou snídani, místo oběda třeba nějakou sušenku. A v bráně bych nechal Kováře. Den ho může nějaké zklamání držet, ale pak se perfektně připraví. Taková chyba se jednou za život stane každému, i když asi ne vteřinu před koncem. Celé to byla náhoda s pravděpodobností jedna ku tisíci.“

„Samozřejmě, že se inkasovaný gól v poslední vteřině může promítnout do psychiky hráčů, ale v mých očích zůstává favoritem Sparta. Věřím, že to hodí za hlavu. Pokud jejich herní projev zůstane stejný, zaslouží si postup. Větší roli za mě bude hrát atypický čas utkání. Změna v brankovišti Sparty pro sedmý duel je za mě naprostý nesmysl. Já si nemyslím, že gól v poslední vteřině je chyba čistě Kováře, ale celého týmu. Může za to hlavně odhodlání Třince žrát led a udělat pro vítězství vše. Ačkoli se Kořenář připravuje s týmem, já osobně bych ho do rozhodujícího duelu série nepostavil.“

„Věřím, že vyhraje Sparta. Nejen proto, že jsem tam působil, ale především herně jsou na tom lépe. Navíc budou doma. Myslím si, že za vyrovnávací trefu Třince v poslední vteřině je zodpovědný celý tým Sparty. Není to vina čistě jen brankáře. Rozhodnutí, koho postavit do brány, je pouze na trenérech. Já si netroufnu oba gólmany detailně porovnávat.“

Tomáš Jelínek (61), bývalý reprezentační kapitán

Olympijský medailista Tomáš Jelínek • Foto blesk-Jiří Koťátko

TŘINEC NEJSOU NAZDÁRCI

„Já když něco tipuju, vždycky to dopadne obráceně, takže říkám padesát na padesát. Že se hraje takhle brzy, je nešťastné. Už jsem to zažil s Libercem, kde hrál syn Petr. Je ale fakt, že pro Třinec je velká motivace i to, aby se stal prvním týmem v historii, co otočí z 0:3 na zápasy. Gólmany moc nechci predikovat, od toho jsou trenéři, ale Kovy si asi mohl tyčku pokrýt lépe, ovšem Sparta se nedostala do problémů kvůli gólmanovi, ale hloupostí Řepíka, který ve čtvrtém zápase seknul Hrehorčáka. Nesvaluju to celé na něj, ale Třinec prostě nejsou žádní nazdárci.“