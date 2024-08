Slováci berou hráče z KHL. Možná nebudu reprezentovat, reaguje opora

Slovenský bek Mário Grman po konci ve Vítkovicích odchází do ruské KHL • profimedia.cz

Je to hodně ožehavé téma. Slovensko dlouho našlapovalo kolem myšlenky, že vypustí do reprezentace i své hráče, co nastupují v Rusku. Minulý ročník tam odehrálo devět hokejistů a teď se spřádá plán, že mají pomoci v olympijské kvalifikaci.

Před MS v Praze si slovenský svaz akci spustit ještě netroufl. Ale teď si hnutí odhlasovalo, že Rusko není problém. „Poslední roky to byla těžká situace, ale na Slovensku se změnila vláda a tohle je teď jinak. Teď nás mohou zavolat,“ pronesl v rozhovoru pro šport.sk bývalý vítkovický obránce Mário Grman, který podepsal smlouvu ve Vladivostoku.

Velké hurá? Rozhodně ne všude. „Mě ta zpráva zaskočila a uvidíme, jak se všechno ještě vyvine. Vyjadřuje se mi k tomu těžko, dozvěděl jsem informaci před chvílí. V nejbližších dnech se rozhodnu, jestli budu reprezentovat,“ nepotěšila třeba Martina Pospíšila. Útočník Calgary Flames takhle v rozhovoru s Tomášem Prokopem glosoval, že by měl mít v týmu spoluhráče, kteří si vydělávají v Rusku.

Jasný verdikt nevystřelil, ale z rozhovoru bylo cítit, jak ho otevření směrem ke KHL mrzí. „Jsem člověk, který má morální zásady, přes které se dá těžko přejít. Na jednu stranu se mi může splnit sen, že si zahraju s bratrem. Obléknout reprezentační dres je pro mě čest. Někdy ovšem musíte dát sport stranou, ale mluví se mi o tom těžko. Rozhodnu se v nejbližších dnech,“ přidal. Na MS byl Pospíšil jedním z nejlepších slovenských hráčů a s odmítavým postojem nemusí zůstat sám.

Je možné, že se otevře možnost pro Patrika Rybára, Martina Gernáta nebo Michala Krištofa. Současně ale mohou někteří nominaci odmítnout právě kvůli povolání hráčů z Ruska.

Soupiska pro kvalifikaci, která se rozjede na konci srpna, by měla jít ven v pondělí a je cítit, že kolem ní panuje napjatá nálada. Když se novináři webu šport.sk snažili zjistit reakce partnerů svazu na hráče z KHL, odpověděli jen dva sponzoři ze šesti. Společnost Orange napsala, že situaci monitoruje, Kaufland sdělil, že nemíní posílat vzkazy přes média. Zbytek, kde se nachází třeba i sázková kancelář Fortuna, vyjádření nedodal.

Slovenští hokejisté v KHL v sezoně 2023/2024