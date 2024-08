Šílený Marchandův double, Číňan po rekordu odpovídal na doping

„Ze začátku jsem nesmělý a tyhle dva závody jsem byl v centru pozornosti. Snažil jsem si vzít z publika energii,“ řekl Marchand po svém historickém doublu.

Možná je radši mimo světla reflektorů, ty na něj ale na pařížské olympiádě nemohou nemířit. Marchand přinesl Francii zlato už na dlouhé polohovce a ve středu dokonal vesmírný double na dvoustovce motýlkem a prsa, ve všech třech závodech navíc překonal olympijské rekordy.

„Samozřejmě jsem měl trochu pochyby, protože mi všichni říkali, že je to nemožné. Bob mi ale po polohovém závodě na čtyři sta metrů řekl: OK, udělejme to! Udělalo mi to radost a dalo mi to sebevědomí,“ uvedl Marchand.

Mluvil o svém kouči Bobu Bowmannovi, který stvořil legendární kariéru Michaela Phelpse. A právě ve Phelpsově nejoblíbenější disciplíně, dvoustovce motýlkem, začal Marchandův bláznivý večer. Úkol na jedné z nejtvrdších plaveckých tratí navíc ztěžovala přítomnost maďarského světového rekordmana Kristófa Miláka.

I jeho příběh je pozoruhodný. Borec, který překonal Phelpsův rekord a má zlato z Tokia, si v posledních letech prošel mentální krizí a na rok přerušil kariéru. V Paříži je ale zpátky ve formě a ve finále na 200 metrů motýlek vedl ještě v polovině posledního bazénu.

„Byl to skvělý závod. Viděl jsem hodně jeho závodů. Vím, že je rychlý, rychlejší než já. Snažil jsem se mu přiblížit co nejvíc a rubat až do konce. Taktika mi vyšla,“ řekl Marchand, který vyhrál v čase 1:55,21 o necelých osm desetin za Milákovým světovým rekordem.

K historickému času měl ještě blíž na dvoustovce prsa, na poslední obrátce na něj získával 24 setin. Nakonec mu výkonem 2:05,85 scházelo 38 setin.

„Nejzajímavější z celého závodu bylo pozorovat ho, když odcházel, nasával atmosféru a užíval si svůj moment,“ řekl stříbrný Australan Zac Stubblety-Cook, šampion z Tokia a předchozí držitel olympijského rekordu. „Pro plavání je to skvělé. Bylo úžasné pozorovat, jak většina z patnácti tisíc diváků skanduje jeho jméno.“

První světový rekord plaveckých Her zaplaval Číňan Pchan Čan-le, který vyhrál v čase 46,40 sekundy, jímž o čtyři desetiny zlepšil vlastní dosavadní historický čas z únorového mistrovství světa v Dauhá. U stěny byl o celou délku těla dřív než vyrovnaná linie soupeřů. Po závodě byl Číňan dotázán, zda na něj měl nějaký vliv letošní dopingový případ, v němž vyšlo najevo, že WADA před olympiádou v Tokiu nepotrestala 23 čínských plavců s pozitivními testy. Jedenáct z nich se objevilo v nominaci do Paříže.

„Vloni jsem byl testován devětadvacetkrát a nikdy jsem nebyl pozitivní. Po závodě jsem byl na testu a uvidíme výsledek,“ řekl Pchan.