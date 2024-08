Dopingový skandál hvězdného tenisty Sinnera: Překvapivá slova experta!

Svět stále nemůže pochopit, proč Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) informovala o dopingovém nálezu v těle světové tenisové jedničky Jannika Sinnera (23) až po konci samotného vyšetřování.

Machr přes zakázané látky Fritz Sörgel zase nechápe, jak se steroid mohl dostat do krve sportovce. Nevěří totiž moc verzi, že za všechno může fyzioterapeut Naldi, jenž poskytoval hráči péči »infikovanýma« rukama.

„I kdyby ho masíroval den co den, je podle mě velmi nepravděpodobné, že by Clostebol pronikl kůží v takovém množství, až by se to projevilo v dopingovém testu,“ řekl deníku Kronen Zeitung.

Přestože ITIA po přezkumu nezávislého soudu Sinnera zprostila viny, Ital vyhráno nemá. Pochybný případ zřejmě přezkoumá Mezinárodní antidopingová agentura WADA. „Clostebol totiž automaticky vede k zákazu činnosti na dva až čtyři roky. Neexistuje způsob, jak to obejít,“ dodal Sörgel.

Šikovní Sinnerovi právníci ale asi našli v řádech skulinky.