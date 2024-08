Jak to, že právníci vysekali Sinnera z maléru? Tenisový svět zuří: Nedělejte z nás idioty!

Mráček o dvaapadesáti odstínech šedi pronásleduje kluka s hollywoodským úsměvem i příběhem Jannika Sinnera (23), který měl dvakrát pozitivní vzorek na steroidy, ale hrál dál. To rozpoutalo bouři. „Tohle, že je spravedlnost?“ čertí se tenisový svět.

Během turnaje v Indian Wells »laborky« vyšmejdily v Italově krvi stopové množství klostebolu – anabolické šmakulády, co je na seznamu zakázaných látek všech světových antidopingovek.

Způsobil to podle něj fyzioterapeut, jenž sprejem s obsahem zakázané látky, běžně dostupnou v lékárnách, hojil řeznou ránu na svém prstu. V důsledku toho vznikla kontaminace tenistovy kůže.

Nezávislý soud dal hráči za pravdu a definitivně rozhodl, že nešlo o jeho pochybení ani nedbalost. Nazval ho zcela nevinným! Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu jej tak omilostnila a o aféře informovala!

Dva nálezy, dva roky natvrdo

Rozputalo to peklo! „No, to si děláte pr*del? Dva pozitivní nálezy na steroidy rovná se dva roky stopky. Váš výkon byl zvýšen,“ vyletěl jako čertík z krabičky bouřlivák Kyrgios. „Už by nás mohli přestat považovat za idioty,“ vysmál se Francouz Pouille a dodal: „Co mají říkat plejeři, kteří dostali distanc jen za to, že třikrát promeškali kontrolu?“

Nebo Rumunka Halepová, jejíž podzim kariéry vloni zpackal drsný, původně čtyřletý, »flastr« za nejasnosti v biologickém pasu! Trest jí nakonec po devíti měsících prominuli. „Nespravedlivé,“ shrnula ortel nad Sinnerem do jednoho slova.