Zadržený tenisový boss Kaderka: Posílal »mafiánská« PFka. Hrozí svazu krach?

Obavy se naplnily! Už loni na podzim se začínalo kolem Českého tenisového svazu smrákat. Prezident Ivo Kaderka (60) se tehdy na tiskovce drsně bránil proti nařčení z fixlování s dotacemi souvisejícími s pořádáním finále Poháru Billie Jean Kingové v roce 2021. Jenže jak vyšlo najevo v pořadu Reportéři ČT, Kaderka dokázal zajít ještě dál nejen při komunikaci s kontrolory. Účty svazu po jeho úřadování prakticky zejí prázdnotou.

V souvislosti s dotační kauzou by měl Český tenisový svaz vrátit do poloviny dubna bezmála 30 milionů korun. Otázkou ale je, kde na to vezme. Jak zjistila Česká televize, účty svazu jsou téměř prázdné a nabízí se tak otázka, jestli není na spadnutí finanční krach českého výkonnostního tenisu.

Pozitivně nevyznívají ani vyjádření činovníků svazu, kteří čelili otázce, jestli organizaci hrozí kolaps. „Finanční určitě,“ přiznal člen výkonného výboru ČTS a místopředseda Jihomoravského tenisového svazu František Vinopal.

„Čistě teoreticky tato hrozba je,“ potvrdil i Jan Stočes, který je sportovním ředitelem svazu a aktuálně je také pověřen jeho vedením. Dočasný šéf také přiznal, že momentálně nemá český tenis prostředky, ze kterých by mohl peníze vrátit. Při dotazu na zůstatek na účtu se neubránil smíchu. „Ani se mě na to radši neptejte,“ reagoval zoufalým tónem.

Nakládání s dotacemi jako kdyby žilo svým životem. Kontroloři odhalili, že svaz získané dotace využíval chybně. Zároveň ale utrácel za služby, aniž by na jejich dodavatele vypisoval veřejná výběrová řízení.

Stopka mezinárodním akcím?

Pokud by svaz peníze neuhradil, přijde na řadu finanční úřad, který by dluh vymáhal. V případě, že by ani touto cestou nebylo možné peníze získat, ČTS by byl dlužníkem státu a byl by ohrožen tím, že jeho činnost přestane stát financovat. Jenže bez peněz Národní sportovní agentury by měl tuzemský tenis utrum.

„V případě, že by se zastavilo financování ze strany NSA, tak se budou muset zrušit veškeré mezinárodní turnaje, národní centra, vrcholové centra, akademie a tak dále. Nedostanou peníze na provoz. Trenéři budou muset hledat práci, museli by pracovat komerčně. Myslím si, že pokud by toto nastalo, byla by to apokalypsa,“ nastínil Stočes možné důsledky.

Existuje navíc domněnka, že odhalený problém s dotacemi se netýká pouze roku 2021 a stejně tak podivně mohlo být s penězi nakládáno v roce 2022 a 2023. Pokud by se finanční nesrovnalosti rozšířily ještě o toto období, pak by šlo o hotovou pohromu. „To by bylo likvidační pro český tenis,“ mínil Vinopal.

Podivná přání kontrolorům

NSA začala nesrovnalosti na tenisovém svazu řešit už dříve, k čemuž podle tehdejšího šéfa Filipa Neussera přispěla i udání. Ivo Kaderka přitom zvolil metodu útoku a na říjnové tiskové konferenci se do kontrolorů drsně obul. Tím ale neskončil. Koncem loňského roku rozesílal prezident ČTS novoroční přání a neopomněl ani na dva zaměstnance, kteří prověřovali účetnictví tenistů.

„Není nejhorší být nejlepší na světě,“ stálo na jedné straně. „Kde je pravda, tam je i síla. Zlo předchází strachu a strach pádu,“ přidal dovětek pro kontrolory NSA. Když ho poté konfrontoval šéf agentury Ondřej Šebek, Kaderka se hájil slovy, že to tak nemyslel a jde o výrok jakéhosi politika...