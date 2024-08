Sabalenková poprvé promluvila o smrti Kolcova: Tohle bych teď udělala jinak…

Smrt bývalého hokejisty a trenéra Konstantina Kolcova (†42) v březnu otřásla sportovním světem. Bělorus spáchal sebevraždu skokem z balkónu v hotelovém resortu na Floridě, kde tou dobou hrála turnaj jeho dřívější partnerka a tenistka Aryna Sabalenková (26). Ta později přiznala, že tragédii předcházel rozchod, a obrnila se mlčením, které prolomila až nyní...

Po úmrtí svého bývalého partnera Konstantina Kolcova toho Aryna Sabelnková moc nenamluvila a snažila se kontakt s veřejností omezit na minimum. Několik měsíců po jeho sebevraždě se ale k citlivému tématu vrátila a popsala své tehdejší pocity.

„Kdysi jsem přišla o otce a tenis mi pomohl tuto těžkou ztrátu překonat,“ pravila v rozhovoru pro The Guardian. „Takže v tu chvíli [Kolcovovy smrti] jsem si říkala, že musím prostě pokračovat. Hrát dál, dělat si to svoje, abych oddělila osobní život od kariéry," líčila Sabalenková, která to zpetně nevnímá jako ideální rozhodnutí.

„Ale na konci dne bych řekla, že jsem se hodně trápila se zdravím kvůli tomu, že jsem se nezastavila. Bylo to opravdu emotivní a vskutku stresující. Trochu to v té době poškodilo mé duševní zdraví," míní Běloruska.

„Když se teď ohlédnu zpátky, asi bych řekla, že lepší rozhodnutí by bylo stáhnout se, resetovat se a načerpat síly a začít všechno znovu. Ale udělala jsem to, co jsem udělala. Nakonec jsem za své rozhodnutí zaplatila, ale jsem opravdu ráda, že mám v životě tenis, který mi pomohl překonat cokoli a posílit se," vysvětlila.

Tenis však není jedinou věcí, u které v posledních měsících může hledat útěchu. Nedávno totiž vyšlo najevo, že Konstantinovo místo po boku tenistky nezůstalo nevyplněno. Aryna randí s automobilovým závodníkem a podnikatelem z Brazílie Georgiosem Frangulisem (35).