Úžasná zpráva od Vlhové: Poprvé na lyžích po hrůzostrašném pádu!

Na tenhle okamžik čekali její příznivci od letošního ledna, kdy utrpěla velice ošklivý pád v rámci Světového poháru před domácím publikem v Jasné. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (29) se poprvé od drsného zranění vrátila na svah! Jak to hvězdě zimního sportu šlo?

Stačilo málo a slibně rozjetá sezona byla najednou v prachu. Slavná lyžařka Petra Vlhová spadla během SP v Jasné tak nešťastně, že si vážně poranila koleno a musela být operována na klinice ve Švýcarsku. V posledních měsících dělá vše pro to, aby byla připravena na start nového ročníku.

Kromě všemožných cviků se zlatá olympionička nyní rozhodla udělat další krok. Na sociální síti zveřejnila video, které odhaluje, že se po sedmi měsících vrátila na lyže! „Už je to dlouho, ale konečně jsem šťastná, že mohu být zpátky na sněhu,“ napsala Vlhová k videu, na kterém sjíždí svah v odlehčeném tempu.

Pozitivní reakce v komentářové sekci na sebe nenechaly dlouho čekat. „Tak to je dobře,“ byl nadšený například populární slovenský zpěvák Pavol Habera. Radost projevila třeba i elitní alpská lyžařka Camille Rastová. Své si ke comebacku Vlhové řekl i její trenér Mauro Pini.

„Bylo to velmi emotivní, protože kvůli vážnému zranění nemohla Petra sedm měsíců dělat to, co miluje. Zejména první hodinu se celou dobu smála a nesmírně si to užívala," prozradil Pini prvotní emoce úspěšné sportovkyně po návratu na lyže podle slovenského deníku Nový Čas. „Právě proto jsme uspořádali tento kemp, aby ze sebe mohla tyto emoce dostat,“ dodal švýcarský kouč.