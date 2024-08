Slovenská hvězda lyžování Vlhová: Návrat na osudné místo!

Více než půl roku. Taková doba uplynula od děsivého pádu Petry Vlhové (29), který si vyžádal operaci kolene. Hrozivý incident se slavné lyžařce stal ve slovenském středisku Jasná. Nyní se Vlhová vrátila na místo činu! Jak se k návratu vyjádřila?

Její návrat na svahy se pomalu, ale jistě blíží. Petra Vlhová, elitní slovenská lyžařka, vyhlíží start nového ročníku Světového poháru. Ten loňský totiž pro ni skončil předčasně poté, co se během SP v Jasné vážně zranila.

A právě na ono osudné místo se držitelka zlaté olympijské medaile vrátila. Přesněji zveřejnila na sociální síti snímek, na kterém má krásný výhled z wellness střediska přímo na kopec, kde v lednu utrpěla obzvlášť ošklivé zranění. „Mé (ne)oblíbené místo,“ napsala Vlhová k fotce na instastories s vysmátým smajlíkem.

Samotná situace ale k smíchu rozhodně není. I přesto, že od operace ve Švýcarsku uplynulo už několik měsíců, své koleno nijak extra nezatěžuje. „Přiznám se, že je to tak, ale snažím se to změnit. Proto co nejčastěji zatěžuji obě nohy stejně a dělám všechno pro to, abych tu nohu v budoucnu podvědomě nešetřila. Zkrátka musím co nejdříve zapomenout na to, že jsem ji měla operovanou," citoval Vlhovou slovenský server Šport24. Doufejme tedy, že v následující sezoně se bude Petře dařit mnohem více.