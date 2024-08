Hokejový tvrďák a mistr světa Radko Gudas: Založil školu v Česku! Myslí i na důchod

Jako den a noc. Takový dojem budete mít z Radka Gudase (34), když porovnáte jeho povahu na ledě a mimo něj. Řízný bek sice během zápasů v NHL nemá se soupeři slitování, ovšem v osobním životě je to kliďas, který myslí do budoucna.

Kdekdo by si mohl myslet, že když hokejista prorazí v NHL a dlouhodobě vydělává stovky milionů korun, má do konce života vystaráno. Podle slov nekompromisního obránce Anaheimu a mistra světa z letošního šampionátu Radka Gudase je ale realita jiná. „Zrovna v Kalifornii je jedna z nejvyšších daní, co vůbec je, kolem dvanácti, třinácti procent. Pak se k tomu připočte ještě federální, která je sedmatřicet procent,“ řekl Gudas v rozhovoru pro časopis Forbes a pokračoval.

„Další procenta odvádíme lize jako escrow, což je fond, na kterém jsme se dohodli a který má vynulovávat manko, pokud lize klesnou zisky. Momentálně jde o šest a půl procenta ze všech smluv. Další dvě až tři procenta si bere agent a hráčská asociace si taky vezme nějaký dolar, takže ono to docela naskáče,“ prozradil. Mimo jiné dodal, že z necelých devadesáti milionů korun, které si díky smlouvě ročně vydělá, mu do kapsy nejde ani půlka.

Rozhodl se tedy investovat. „Já osobně jsem šetřivý a peníze nerozhazuji. Navíc máme čtyři děti, takže určitě musíme myslet na budoucnost. A jsme s manželkou podnikaví, neumíme nedělat nic, tak jsme se dívali po nějaké chytré investici,“ myslí Gudas na sportovní důchod. „V Čechách jsme peníze vložili do nemovitostí, postavili si dům mezi prarodiči, koupili pozemky, o které se staráme a rádi bychom na nich měli v budoucnu i další bydlení. Mezitím jsme čekali na další příležitost, která by stála za to a dávala nám smysl. Což naše škola rozhodně je,“ popsal někdejší zadák Tampy či Washingtonu.

Škola za více než sto »mega«

Jakou školu má na mysli? Bilingvní základní a mateřskou školu Baltimore v Berouně, ve které je Gudas společně s manželkou členem správní rady. „Pomohli jsme to tady zrekonstruovat a teď koupili pozemky asi dvě stě padesát metrů od nádraží, na kterých bychom chtěli vybudovat velký školní komplex s jídelnou a do budoucna kromě mateřské a základní i se střední školou,“ vylíčil Gudas detaily školy, na které činí roční školné 120 tisíc korun. Mimo to ale mají i stipendijní program.

Kolik bude vybudování školního komplexu Gudase dohromady stát? „Pozemky jsou v desítkách milionů korun a stavba školy by se měla pohybovat kolem sto milionů. Takže dejme tomu hrubým odhadem kolem sto padesáti milionů, možná víc,“ přiblížil Gudas.