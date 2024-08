Smutná lyžařka Dubovská o smrti otce (†64): Nestihla mu splnit sen! S nemocí bojoval roky

Letošní léto se Martině Dubovské (32) vryje do paměti černým písmem. Česká elitní lyžařka přišla po mamince i o svého milovaného tatínka Jána (†64), který prohrál svůj dlouhodobý boj s nemocí. Před smrtí chtěl, aby mu dcera splnila ještě jeden sen. Toho se už ale bohužel nedožil...

Vyrovnává se s bolestivou ztrátou. Česká rodačka a alpská lyžařka Martina Dubovská přišla uprostřed července o svého tátu Jána, kterého dlouhé roky trápila vleklá nemoc, jenž bohužel podlehl. „Táta byl nemocný už šest let,“ svěřila se Dubovská v rozhovoru pro slovenský server sportnet.sk. „Bylo to těžké období, věděli jsme, že to není moc dobré. Ke konci jeho života jsem za ním jezdila častěji než obvykle. Například v červnu jsem pět dní lyžovala na ledovci, pak jsem byla tři dny doma a pak jsem se zase vrátila na ledovec,“ řekla sportovkyně, která před třemi lety přišla i o maminku.

„To vše jen proto, abych s ním mohla být co nejčastěji. Věděli jsme, že je zle, ale stejně jsme nečekali, že to přijde tak rychle. Na to se nedá připravit. Překvapilo mě to,“ doplnila Dubovská k tématu. Kvůli Jánovu chatrnému zdraví přiletěla ze Spojených států i sestra Dubovské, aby mohla být s tátou. Sama Martina uvedla, že život bez svého otce jí dá zabrat. Stále prý něco dělá jen proto, aby na tátovu smrt nemyslela.

Ján se ve sportovní kariéře své dcery aktivně angažoval. Loni třeba absolvoval téměř všechny závody a tréninky v lyžařském středisku Jasná. Byl zkrátka součástí týmu. Když mu to tedy zdravotní stav dovolil, byl s Dubovskou na každém kroku. Kromě nekonečné podpory své dcery měl ale Ján sen, který se mu už bohužel nikdy nesplní.

O co přesně jde? „Jeho zdravotní stav se zhoršil a nemohl s námi být. Bojoval do posledních chvil a vždy mi říkal, že se chce dožít mého pódiového umístění. Budu mu to muset splnit už jinak,“ pověděla smutná Dubovská, která svému tátovi tenhle sen už splnit nedokáže. To ale neznamená, že by se na svahu nervala o každou setinu. „Stále mi vštěpoval do hlavy, že si musím věřit. Určitě si to vezmu i do následující sezony. Taky mě učil, abych šla víc naplno a riskovala,“ uvedla Dubovská na závěr.