Neštěstí v lyžařském světě: Tragická smrt reprezentantů!

Po celodenní dřině se těšili na start závodů, na které tak moc trénovali. Pro několik z nich ale nic z toho nebude. Řeč je o jihokorejské lyžařské reprezentaci, která vlivem dopravní nehody přišla o své členy!

K dopravní nehodě s fatálními následky došlo ve městě Geraldine na Novém Zélandu poté, co jihokorejská reprezentace v alpském lyžování mířila podle listu New Zealand Herald po celodenním tréninku na zimní hry v Queenstownu, které se konají od 23. srpna do 8. září. Autonehoda si vyžádala životy tří lyžařů. Jejich totožnost nicméně zatím není známa.

Konkrétně došlo ke srážce vozidla SUV s osobním automobilem, v němž cestovali zmiňovaní tři sportovci. „Došlo ke srážce vozidel. Vyšetřování se zaměří na to, jak k tomu došlo,“ řekla policejní inspektorka Vicki Walkerová podle webu Deutsche Welle. „Ztráta tolika životů najednou je šokující. Soucítíme se všemi, které tato nehoda zasáhla,“ dodala.

Další člen týmu a řidič SUV byli ve vážném stavu transportováni do nemocnice ve městě Christchurch. Jihokorejský mluvčí ministerstva zahraničí uvedl, že tamní konzulát začal krátce po incidentu poskytovat základní konzulární pomoc. Další informace ovšem neposkytl.