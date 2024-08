Ralf Schumacher se poprvé od coming outu setkal s manželkou bratra Michaela: Polibek, ale pak...

Od jeho coming outu je ho všude plno. Ralf Schumacher (49), bývalý závodník formule 1, uprostřed července odhalil, že je šťastný po boku muže. O víkendu se poprvé od klíčového oznámení setkal s Corinnou Schumacherovou (55), manželkou slavnějšího bratra Michaela (55). Veselé znovushledání to ale nebylo...

Jednou k tomu zkrátka muselo dojít. Ralf Schumacher, který minulý měsíc přiznal, že chodí s mužem, se setkal s drahou polovičkou svého legendárního bratra Michaela Corinnou. Pokud byste ale čekali vřelé úsměvy a pohodovou atmosféru, jste na omylu.

Konkrétně se shledali v Nizozemsku při příležitosti Velké ceny formule 1 ve městě Zandvoort. Formální polibek na uvítanou byl mezi nimi podle informací rakouského serveru Heute jediným přátelským momentem, který byl k vidění.

Po celou dobu setkání měla jak Corinna, tak Ralf protáhlé obličeje a vážný výraz ve tváři. Důvod? Manželka těžce zraněného sedminásobného šampiona F1 Michaela Schumachera totiž už řadu let dbá na to, aby se o její rodině psalo v médiích minimálně a jejich soukromý život tak nebyl zneužíván k senzacechtivým zprávám. To jí ale Ralf narušil svým prohlášením.

Radost oběma tak udělal alespoň Mick Schumacher (25), syn Corinny a Michaela. Proč? Vypadá to, že potomek jednoho z nejslavnějších závodníků v historii dostal zelenou pro návrat do F1, kde by měl ve stáji Williams nahradit pilota Logana Sargeanta (23).