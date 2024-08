Bývalá tchyně Ralfa Schumachera práskla: Detaily intimního života s Corou! Jak počali syna?

Jednou pro vždy chtěl utnout spekulace ohledně své orientace. Namísto uklidnění vod ale Ralf Schumacher (49) svým coming outem rozpoutal pořádnou bouři. Ta začala u jeho bývalé ženy Cory, které se dotklo, že o jeho homosexualitě údajně předem nevěděla. Poté, co označil toto tvrzení za lež. se ozvala i bývalá tchyně, která veřejnost nechala nahlédnout hodně hluboko do soukromí někdejšího páru...

V rodině sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera (55) to pořádně vře! Od chvíle, co jeho bratr Ralf přiznal dvouletý vztah s partnerem Étiennem a přihlásil se k homosexuální orientaci totiž stránky německých novin plní hádka s jeho dotčenou bývalou manželkou Corou.

Ta původně začala naříkat nad tím, že jí údajně Ralf o své preferenci stejného pohlaví předem neřekl. Když ji potom bývalý závodník zkoušel usvědčit ze lži zveřejněním zpráv, které toto vyvrací, odprskla si: „Jak ubohý musí být člověk, aby nelegálně publikoval soukromé zprávy z WhatsAppu.“

Teď navíc promluvila Cořina matka Ingrid Brinkmannová, která se pochopitelně přiklonila na stranu své dcery. „Je mi líto Cory, jak je nyní na veřejnosti urážena a líčena jako lhářka,“ řekla Ingrid deníku Bild. Schumacherová už dříve uvedla, že v paddocku se dlouhou dobu o Ralfově homosexualitě šuškalo. „Požádala jsem ho, aby mi objasnil, jestli to, co se říká, je pravda, ale on to vždycky popřel,“ pravila Cora, které měl údajně Ralf říct, že si všechno vymýšlí a možná potřebuje pomoc psychologa.

„Vždycky nám ty zvěsti popíral,“ potvrdila teď Ingrid, která prý s Ralfem během jeho manželství s Corou promlouvala. „Mluvila jsem s Ralfem a ptala se ho, proč jsou pořád nějaké problémy. Seděl naproti mně a řekl: »Ingrid, říkám ti, že rozhodně nejsem gay. To jsou jenom pomluvy«,“ řekla s tím, že do manželství její dcera vstupovala z lásky a Ralf rodinu ujišťoval o tom samém.

Pak Ingrid zajela také do velmi osobního tématu, intimního života dnes již bývalých manželů: „Samozřejmě, že s Corou spal. Proto jsme si všichni mysleli, že je to ošklivá fáma, že je Ralf gay.“

Páru se během manželství narodil syn David, o němž teď babička Ingrid Brinkmannová tvrdí, že byl počat bez umělého oplodnění. Zatímco Ralf podle všeho se svým dítětem vychází skvěle, web Marca zmiňuje, že vztahy mezi Corou a Davidem v poslední době poněkud chladnou.