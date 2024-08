Pasta vs. Voras! Skvělá show, pozdravy do nebe i Vémola na střídačce

Do největšího hokejového chrámu se vrátil duch zlatého mistrovství. Doby, kdy byla celá republika na nohou. Kdy lidé opěvovali hrdiny v čele s Pastou. A Vorasem za mikrofonem, když perlil jako spolukomentátor.

„Moc děkujeme, že jste přišli!“ vykládal střelec zlatého gólu ve finále se Švýcary. Jeho Pasta tým dlouho prohrával, ale ve třetí části do toho šlápnul.

O2 aréna byla slušně zaplněná, přišlo 12 109 fanoušků. Pouze v horním patře se objevila volná místa. Nádherné vzpomínky ožily. Stejná muzika, hvězdy na ledě, stejný moderátor. Libor Bouček jako v květnu dokázal lidi rozproudit. A ještě než zápas začal, vzkázal jim: „Jste nejlepší na světě!“



„Krásně jsem si to užil. Super akce, organizace byla neskutečná. Všem moc děkujeme. I fanouškům, kteří přišli nás podpořit. Užít si tuhle akci a pomoct dobré věci," uvedl Pastrňák.



Pro Nadaci Jakuba Voráčka se vybralo přes dva miliiony korun!

Tempo postupně šlo nahoru. Hlavně Pasta tým do toho šlápnul zhurta. „Nečekal jsem, že budou hrát až takhle naplno,“ smál se už během první pauzy kamarád Voráček. Ale byla to právě jeho parta, která postupně rozžhavila motory.

Bylo jasné, že to berou prestižně. Nikdo se nešel jenom sklouznout.

Oba měli na dresu připnuté mikrofony, takže fanoušci mohli live slyšet, co přímo při utkání říkají. Zezačátku trošku tápali, jak mají fandit. A komu. Jejich srdce bylo rozpolcené. Vyřešili to elegantně a povzbuzovali: „Češi, do toho!“

K vidění byl zlatý mix. Jak osobnosti z nedávného šampionátu, tak i ikony českého hokeje minulosti. Třeba pětinásobný mistr světa David Výborný, dosavadní rekordman v počtu reprezentačních startů. Nebo útočník Tomáš Vlasák, vlastník tří zlatých placek.



„Je super, že jsme si mohli s klukama zahrát. Byl to zážitek. Ukazuje se, jak lidi u nás hokej milují," ocenil pozvání Vlasák, někdejší skvělý útočník.

„Bylo mi až smutno, když šampionát skončil a letěli jsme na dovolenou,“ přiznal útočník Martin Nečas, zlatý hoch z Prahy, který si dřív u televize vychutnával výkony právě někdejších legend. Teď si mohl zahrát s nimi.

Ve společném dresu se opět ukázali i Tomáš Kundrátek a Michal Kempný. Dva mistři, ale také dva extraligoví rivalové, kteří se v posledním play off do krve porvali. Třinec versus Sparta. Ale při zlatém tažení ukázali, o čem je sport.

V klubu nepřátelé, v reprezentaci zlatí parťáci. A dočkali se ocenění, přímo na střídačce je za bitku v play off ocenil nejslavnější bojovník - Karlos Vémola! Během zápasu jim předal plaketu a poplácal je po zádech.

Hokejový program začal krátce po poledni. Už hodinu před startem autogramiády se táhla fronta několik stovek metrů. Bez přehánění. Už z toho se jasně dalo vyčíst: hokej táhne i na konci srpna!

Když z hotelu vycházel David Pastrňák, musel si připadat jako rocková hvězda. Nebo pro mladší generaci lepší přirovnání. Jako když se někde objeví IShowSpeed, celebrita z Youtube, která brázdí svět.

Jasně, ten umí štěkat. A dál? Nic moc. „Pasta“ umí víc. Mnohem víc.

„Pasto, díky!“ křičeli na něj fanoušci po cestě do stanu, kde se podepisoval. I když si hvězdný útočník nepotrpí na hvězdné manýry, tentokrát ho musela doprovázet ochranka. Jinak by byl zápas ohrožený…

A to by byla škoda!

Výtěžek pro nadaci, vzpomínka do nebe

Utkání se nešlo v exhibičním tempu, ale i tak bylo cítit, že to hráči berou vážně. Určitě bylo na co koukat. „Půjdu do toho na sto procent, samozřejmě. Ofenzivně!“ těšil se Pasta.

Výtěžek akce putoval na konto nadace Jakuba Voráčka, která během uplynulých let rozdělila už 22 milionů korun. Slavnostní buly vhazovala Petra Klausová, sestra mistra světa z roku 2010, která sama trpí roztroušenou sklerózou (RS).

Pomáhají jak jednotlivcům, tak po republice budují zařízení, v nichž vznikají lůžka pro pacienty s nejtěžším průběhem.

„Je skvělé, jak Voras pomáhá,“ hlásí Pastrňák, jenž má rovněž velké srdce a po svém parťákovi převzal štafetu v pravidelné finanční podpoře. Za každý bod v NHL věnuje nadaci pět set dolarů. „Říkám to furt. Klobouk dolů před ním,“ vrací mu „Voras“ kompliment.

Klobouk dolů před oběma, jakou podívanou dokázali zorganizovat.

Pastrňák s Voráčkem nezapomněli ani na tichou vzpomínku pro zesnulého amerického útočníka Johnnyho Gaudreau, který poslední zápas odehrál právě v O2 aréně. Proti Čechům ve čtvrtfinále MS… Teď v nebi spolu s bráchou mohli potkat i trojici českých mistrů světa, jimž se rovněž tleskalo.

Hokejisté i fanoušci vzpomněli na Jana Marka, Karla Rachůnka i Josefa Vašíčka.

Tým Voras - Tým Pasta 8:5 (4:3, 3:1, 1:1)

Branky: 8., 17. a 37. Tlustý, 39. a 60. Kubalík, 13. Nečas, 19. Voženílek, 33. Rutta - 6., 11. a 39. z trest. střílení O. Beránek, 6. a 41. Pastrňák.

Tým Voras: Ondřej Pavelec (Ondřej Kacetl) – Filip Hronek, Jakub Krejčík, Jan Rutta, Ondřej Němec, Michal Barinka, Lukáš Krajíček, Jaroslav Bednář – Jakub Voráček, Martin Nečas, Jiří Novotný, Dominik Kubalík, Jakub Flek, Daniel Voženílek, Jiří Tlustý, Petr Čajánek

Tým Pasta: Michal Neuvirth (Marek Mazanec) – Michal Kempný, Jan Sčotka, Tomáš Kundrátek, Libor Hájek, Marek Židlický, Jakub Nakládal, Jaroslav Nedvěd – Roman Červenka, Ondřej Beránek, David Výborný, Jan Hlaváč, Tomáš Vlasák, Jaroslav Hlinka, Jakub Klepiš, Tomáš Plekanec, Martin Hanzal, Martin Růžička, David Pastrňák