Beskydská sedmička: Návrat krále i rekordní ženský výkon!

Nejextrémnější ultratailový závod oslavil 15. ročník ve velkém stylu! Rekordy padly jak v ženské, tak v mužské části.

IMOS Beskydská sedmička oslavila 15 let mimořádným způsobem. V rekordním čase 10 hodin 37 minut 33 sekund se vítězem stal Marek Causidis ze Pstruží a připsal si na nejextrémnějším ultratrailovém závodu v České republice v délce 101,5 kilometrů již čtvrté vítězství. Obhájit prvenství z loňského roku se podařilo Barboře Jíšové z Prahy, a to ve velkém stylu. Z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm dorazila v rekordním čase 13:14:15 a v absolutním pořadí skončila na skvělém 5. místě, což je nejvyšší ženské umístění v historii závodu, kterého se opět zúčastnilo 3000 závodníků. Do vytouženého cíle dorazilo 2459 vytrvalců, kdy poslední zdolal cílovou pásku jen tři minuty před vypršením časového limitu 29 hodin.

Rekordní Causidis a Jíšová

Mimozemšťan, jiný vesmír, masakr nebo prostě „jen“ borec. I takové hodnocení si od svých souputníků vysloužil za svůj mimořádný výkon na B7 Marek Causidis, který opět dokázal, že patří mezi absolutní českou ultratrailovou špičku. Loňský rekord Tomáše Macečka překonal o 21 minut a připsal si na B7 čtvrté vítězství, z toho druhé v kategorii jednotlivců jednotlivec (2019, 2024). „Byl to můj cíl, překonat rekord, minimálně se tedy o to pokusit,“ přiznal spokojený vítěz v cíli na frenštátském náměstí. „První půlku trati jsem šel více zadrženě, ať pošetřím nějaké síly, což se mi tedy povedlo. Nějaké zkušenosti za ty roky jsou, tak jsem rád, že to takto dopadlo a strašně si toho vážím,“ dodal s tím, že rozhodnutí o startu padlo až v sobotu před závodním víkendem.

Lehce zapamatovatelný rekord, nejtěžšího ultratrailového závodu v Česku. Tak by se dal stručně okomentovat úžasný rekordní výkon na jubilejní 15. IMOS Beskydské sedmičce Barbory Jíšové, který má hodnotu 13 hodin 14 minut a 15 sekund. „Je to jeden ze splněných snů a cílů. Prostě nádhera,“ neskrývala Bára spokojenost. Nejen do závodu, ale i do jeho přípravy dala vše. „Byla jsem na soustředění v severní Itálii v Livignu, kde je hodně kopců. Trénovala jsem tam na dnešní rekord.“ Cesta k němu nebyla pro Báru vůbec lehká, ale touha zapsat se do historie B7 byla tak silná, že dokázala všechny překážky zvládnout. „Měla jsem docela velkou krizi, když jsem sbíhala ze Smrku dolů a potom na poslední občerstvovačce na Pinduli. Na ten poslední kopec už se mi opravdu nechtělo. Když jste ale třináct hodin první, tak už nechcete být druhý.“

Oba vítězové se zároveň stali Mistry České republiky v horském maratonu a stejně tým Dizzyboys ve složení Jan Procházka - Štěpán Vinkler, který v čase 13:28:54 vyhrál v kategorii dvojic. „Patnáctka byla ve znamení rekordů a vítězný čas Marka Causidise, to je prostě parádní výkon. Když se vrátím na počátky B7, tak jsme na takové časy vůbec nepomýšleli a obzvlášť, když jsme trasu o něco protáhli. Mužské i dívčí výkony se opravdu posunuly do jiných dimenzí, klobouk dolů,“ ocenil rekordní časy ředitel závodu Libor Uher.