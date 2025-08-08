Byl nadějí Slovácka, teď je dálkař Meindlschmid (19) evropským šampionem
Dálkař Petr Meindlschmid je evropským šampionem do 20 let. Někdejší naděje fotbalového Slovácka zvládla ve finském Tampere roli favorita. Meindlschmid ve finále zvítězil svým nejlepším výkonem roku 789 centimetrů. Oštěpař Jakub Vadlejch v Banské Bystrici při návratu po delší pauze hodem 82,33 metru splnil limit pro účast na mistrovství světa v Tokiu.
Rozhodnutí upřednostnit atletiku před fotbalem má dálkař Petr Meindlschmid potvrzené velkým mládežnickým zlatem. Na mistrovství Evropy do 20 let se dostal do čela už druhým pokusem, pak se nezlepšil, soupeři se mu ale nepřiblížili blíž než na dva decimetry.
„Radost samozřejmě obrovská, i když během soutěže jsem byl docela nervozní, protože jsem tento výkon skočil docela brzo. Soupeři měli celou soutěž na to mě přeskočit, takže to byla soutěž plná nervů,“ hodnotil Meindlschmid pro web atletického svazu. „Doufal jsem, že to posunu každým dalším pokusem. Bohužel se tak nestalo. Jsem neskutečně rád i za tento výkon.“
Meindlschmid se vloni na jaře senzačně dostal do finále evropského šampionátu dospělých v Římě, kde skončil sedmý. Na podzim zažil zklamání na juniorském MS v Limě, kde jako favorit na zlato zůstal v kvalifikaci.
„Kdybych neměl tak špatný zážitek z mistrovství světa v Peru, tak si tu výhru tak neužiju. Pocity jsou neskutečné. Je to stokrát větší kvůli zkušenostem z minulého roku,“ radoval se.
Vadlejch splnil limit pro MS
V Banské Bystrici se na tradičním P-T-S mítinku po téměř tříměsíční pauze vrátil k závodům oštěpař Jakub Vadlejch. Zvítězil výkonem 82,33 metru ze třetí série a splnil svazový potvrzovací limit pro účast na mistrovství světa v Tokiu.
Sprinterka Karolína Maňasová zaběhla stovku v čase 11,31 sekundy a skončila třetí za vítěznou Australankou Torrie Lewisovou (11,16) a Slovenkou Viktórií Forsterovou (11,28). V závodě na 100 metrů mužů dva borci prolomili hranici desíti sekund. Vyhrál Američan Ronnie Baker (9,94) před Jamajčanem Ryiemem Fordem (9,98).