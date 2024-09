Odporné chování k podavačce na US Open: Překvapivá slova tenistky!

Na prestižním grandslamu se stala středem pozornosti, ovšem jinak, jak by původně zamýšlela. Kazašská tenistka Julia Putincevová (29) na sebe před pár dny upoutala pozornost svým nevybíravým chováním směrem k podavačce míčků. Za svůj přístup na US Open schytala kritiku od několika osobností. Nyní se ale kontroverzní hráčka sama ozvala. Co k situaci řekla?

K bizarnímu momentu došlo ve třetím kole letošního US Open v duelu mezi Italkou Jasmine Paoliniovou (28) a zmíněnou Putincevovou. Jedna z podavaček začala hráčce původem z Moskvy házet míčky, jenže Putincevová se uchýlila k velice zvláštnímu kroku. První míček ji trefil do hrudi, druhý do nohy, přičemž na podavačku jen hleděla bez jakéhokoliv pohybu. Reagovala až na třetí, který chytila. To vše za bučení diváků.

Samotná podavačka pak po návratu na své místo jen nechápavě kroutila hlavou. K arogantnímu výstupu Putincevové se vyjádřil například legendární tenista Boris Becker (56). „Kdo si vlastně myslí, že je? Příšerné chování směrem k podavačce míčků!“ nedržel se Becker zpátky na sociální síti. To vlivný novinář Piers Morgan se rozohnil ještě víc. „Odporná arogance ze strany Julie. Podavačka jí měla hodit ten třetí míček rovnou do jejího vysmívajícího se obličeje,“ napsal Morgan na sociální síti X.com.

Dva dny po svém zkratu se ozvala samotná Putincevová, která se rozhodla své chování vysvětlit. „Chci se omluvit podavačce za to, jak jsem se chovala. Upřímně řečeno, nebylo to kvůli ní. Byla jsem na sebe hodně naštvaná, že jsem neproměnila brejkbol. Pak jsem byla bez emocí a až moc zamyšlená. Vůbec jsem se nesoustředila na to, co se děje kolem mě a kdo mi dává míčky. Všichni podavači a podavačky si vedli úžasně jako vždycky na US Open,“ uvedla Putincevová na instastories. Zápas nakonec prohrála 0:2 na sety a grandslam tak pro 32. hráčku světa skončil.