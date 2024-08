Krejčíková před startem US Open v zajetí hvězd: Větrala legendy

as

Bude největší českou nadějí, vždyť je na žebříčku ze všech nejvýše. Wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková (28) jde na tenisovém US Open do akce už dnes. A přípravu měla parádní!

Po olympijské štvanici, kdy ji nabitý program v kombinaci s vedrem dost možná připravil o medaile v singlu i deblu, je Bára zase plná sil a samý úsměv. A to i přesto, že na betonu si letos nezkusila ostrý zápas a v New Yorku vyhrála od čtvrtfinále v roce 2021 jediný duel! „Cítím se dobře a doufám, že to ukážu i na kurtu. Hlavně jsem si po olympiádě pořádně odpočinula,“ usmála se blaženě.

Novaku, zaber!

Osmá hráčka světa si zvedla náladu i v předvečer závěrečného grandslamu sezony, kdy si na akci svého výrobce raket pinkla hvězdný mix v pickleballu. Parťákem jí byl šampion Djokovič, soupeři světová jednička Sinner s pickleballovou hvězdou Smithovou. „Máš!“ „Novaku, zaber!“ komandovala Bára srbskou ikonu, zatímco za mikrofonem se chechtal legendární McEnroe, který se pak s Češkou fotil.

Druhý den vyrazila Krejčíková na tiskovku hvězd přímo na Manhattanu, poté si střihla před fanoušky v největší tenisové aréně světa Arthur Ashe Stadium trénink se světovou dvojkou Sabalenkovou. Do akce jde už dnes, stejně jako Lehečka a Siniaková. Naváže na wimbledonskou jízdu?

Prize money na US Open (v milionech Kč) 1. kolo 2,3 2. kolo 3,2 3. kolo 4,8 4. kolo 7,3 Čtvrtfinále 11,9 Semifinále 22,5 Finále 40,6 TRIUMF 81,2