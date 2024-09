Jágr v roli opraváře: Pomohl fanouškovi v nesnázích! Dominika pobavila reakcí

Během své hokejové kariéry Jaromír Jágr (52) fanoušky mnohokrát překvapil svou zručností. Teď se ale ukazuje, že ji dokáže aplikovat i mimo led. Na sociálních sítích zveřejnil video s mladým fanouškem, kterému se porouchalo kolo a »Džegr« ho nenechal na holičkách!

Tohle mu spolužáci neuvěří! Porouchané kolo je nepříjemnost, kterou zažila spousta dětí. Jen málokterému z nich ale pomáhala s opravou hokejová legenda. Takovou zkušeností se teď ale může chlubit chlapec, kterému pomáhal dát kolo »do richtigu« legendární Jaromír Jágr. Video z celého procesu pak odkryl na sociálních sítích.

„Teď jsme v pr**li, jsme něco odmontovali, ty vole,“ konstatoval Jágr během oprav, u nichž ho natáčel jeho blízký kamarád a spolupracovník Petr Větrovský. „Abychom ti to nerozbili. Jsme ti chtěli pomoct,“ smál se. Nakonec se ale Jágrovi přece jen povedlo kolo opravit.

„Tak zkus to. Ale jestli ti to znova vypadne, tak už to nedělám,“ pravil pobaveně Jágr, který v závěru videa řešil špinavé ruce. „Ani mě netoč, jak jsem nas*raný,“ otočil se na kameru. „To se ti nemohlo stát někde jinde? Třeba 100, 200 metrů tady odtud? Já měl čisté ruce,“ pravil pak směrem k mladíkovi na kole. „Pardon,“ pípl s úsměvem chlapec.

„Jarda Jágr opravář, jak řekl mlaďas, kterému se mu před stadionem rozbilo kolo. Kdybyste něco potřebovali opravit, tak jsem tady,“ komentovala legenda v popisku videa. Fanoušky pak pobavila také reakce Jágrovy přítelkyně Dominiky, která na sebe nenechala dlouho čekat: „Mně jsi vždy tvrdil, že máš obě ruce levé. Jsem ráda, že se to už změnilo a hned toho doma využijeme!“