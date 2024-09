Rejpání zlatých hochů! Pardubický Červenka prosí Jágra z Kladna: Jardo, uzdrav se!

Mezi zlatými hokejisty je všechno jenom – řečeno s fotbalovým klasikem Ivánkem Horníkem – »vo rejpání«. Pardubický Roman Červenka (38) a kladenský Jaromír Jágr (52) si nedají pokoj ani před startem extraligy.

Hrající majitel Rytířů, který vyhlásil přípravu na poslední sezonu, hecoval při společných trénincích posilu Dynama. Když už »Džegr« věděl o největší přestupové bombě léta, před fanoušky lákal »Červuse« do týmu. Poté, co si kapitán letošních mistrů světa z Prahy plácl s pardubickým bossem Petrem Dědkem (50), legendární útočník s číslem 68 začal do bývalého parťáka z reprezentace včetně vítězného šampionátu v roce 2010 i ruského Omsku rejpat.

Vyhrožování sekerou

Extraliga má v 1. kole 18. září na programu utkání Pardubice – Kladno a Jágr vzkázal Červenkovi, že proti němu půjde na buly. „Dostaneš dvě minuty a budeš prohrávat 0:1,“ usmál se tahoun Pardubic. „Já si myslím, že to bude úplně jinak,“ řekl potutelně šéf Kladna a prý vyhrožoval soupeři sekerou. A ono jo, je to jinak! Jágr se totiž zranil a jeho start není jistý.

„Jasně, že bych chtěl, aby tam Jarda byl. Asi i všichni lidi, kteří přijdou na halu, by byli rádi. Ještě je čas, bylo by skvělé, kdyby byl zdravej a mohl hrát,“ vyslovil na dotaz Blesku přání Červenka, za ta léta navyklý na vzájemné popichování.