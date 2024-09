Šok na pohřbu hvězdného hokejisty Gaudreaua (†31): Jeho manželka je těhotná!

Jeden z nejtěžších dnů ve svých životech. Přesně ten mají za sebou rodinní příslušníci a přátelé slavného hokejového útočníka Johnnyho Gaudreaua (†31), který společně se svým bratrem Matthewem (†29) tragicky zahynul na konci srpna. Na pohřbu hvězdy Columbusu promluvila i jeho žena Meredith, která svým proslovem šokovala.

Pohřeb Johnnyho a Matthewa Gaudreauových se uskutečnil v Pensylvánii v kostele Máří Magdaleny, kam kromě jiných dorazil i komisionář NHL Gary Bettman. Ten byl svědkem velice emotivního projevu čerstvé vdovy po Johnnym Gaudreauovi Meredith, která mluvila především o jejich dětech. „John a já jsme prožili nejlepších šest měsíců života coby čtyřčlenná rodina. Navždy to bude ten nejlepší půlrok mého života,“ citoval zdrcenou manželku web ABC News.

Následně přišla Meredith se šokujícím prohlášením. „Popravdě jsme ale byli pětičlennou rodinou. Jsem totiž v devátém týdnu těhotenství a narodí se mi třetí dítě,“ řekla během smutečního obřadu. Dále uvedla, že když se Johnny radostnou zprávu dozvěděl, zářil štěstím. „Okamžitě mě políbil a objal,“ prozradila Meredith s tím, že očekávaný příchod třetího potomka byl pro ně naprostým překvapením.

Není to tak dlouho, co se »Johnny Hockey« stal dvojnásobným otcem. Meredith podruhé rodila letos v únoru. „Dcera Noa, naše nejstarší, ještě nemá ani dva roky. Za méně než tři roky manželství jsme vytvořili pětičlennou rodinu. Ani to nezní jako něco reálného, ale já se na to dívám jako na největší požehnání. Zejména náš poslední potomek je opravdu dar a je tak, navzdory těmto smutným okolnostem, výjimečný ,“ zakončila Meredith tohle emotivní téma.

Johnny Gaudreau oblékal v posledních dvou letech dres Columbusu, přičemž s ročním platem 221 milionů korun byl nejlépe placeným hráčem Blue Jackets. Letos v květnu mimo jiné reprezentoval USA na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Zemřel společně s bratrem Matthewem při jízdě na kole jen několik hodin před svatbou jejich sestry Katie poté, co je srazil opilý řidič Sean Higgins.