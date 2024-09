S Ukrajinou jde o kejhák: Haškova poslední šance!

Nedostatkoví řemeslníci, truhláři a zedníci, vtipkují: „Nemožné děláme na počkání, zázraky do tří dnů.“ Lidé z nároďáku po hanebném nářezu od Gruzie (1:4) tvrdí, že to v tomhle termínu dokážou taky.

„Za tři dny musíme ukázat úplně jinou morálku a připravenost na zápas,“ prohlásil šéftrenér Ivan Hašek (61) v sobotu. Ten den, kdy se bezduchý chaos předvedený pod Kavkazem má změnit v gejzír fotbalové parády, nastane dnes ve Vršovicích. V druhém mači Ligy národů by to měla v Edenu odskákat Ukrajina (20:45, ČT sport).

Ani jo, ani ne

Ale vážně. Chmury v očích, svěšené koutky úst, nejistá gesta. Hašek měl v Ruzyni po návratu z Tbilisi ztrápený výraz muže, který tuší, že mu jde o profesní kejhák. Sám to připustil: „Bez výsledků tady nemám co dělat.“ Po čtyřech mistrácích bez výhry (0 – 1 – 3, skóre 5:9) nutně potřebuje triumf. Je to podle kuloárů jeho poslední šance. Byť se asociační předseda Petr Fousek (61) třaskavému tématu Haškovy případné defenestrace klasicky vyhnul šalamounským: „Všechno úsilí teď směruje k tomu, aby to proti Ukrajině byla hra hodná české reprezentace.“ Tudíž jako vždycky neřekl ani „Jo“, ani „Ne.“

Takhle. Když Hašek Ukrajince nepřemůže, nesloží funkci sám a dlouholetý kamarád Fousek ho přesto nevyhodí, bude kouč stát na pranýři dalších 31 dnů do utkání s Albánií. Nebo začne být lidu fotbalovému naprosto ukradený, což je asi ještě horší...