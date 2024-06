Laine je k mání! Columbus chystá třesk a nejspíš konkurenci pro Jiříčka

Jakmile Laine vstoupil coby nezkušený zajíc v dresu Jets do NHL, v úvodních dvou ročnících nasázel 64, respektive 70 bodů. Solidní rozlet raketoplánu, který měl brzy dosáhnout oběžné dráhy. Jenže namísto toho, aby si podmanil elitu, začal Fin minimálně stagnovat. Zlé jazyky o něm tvrdily, že se více věnuje zasahování cílů v oblíbené počítačové hře Fortnite, než aby piloval střelbu na hokejovou branku.

Vše na startu ročníku 2020/21 uzrálo v bouřlivý přestup blonďatého forvarda k Blue Jackets za rovněž nespokojeného Pierra-Luca Duboise. Rošáda otřásla celou soutěží, měla změnit osud dvou mladých nadějí k lepšímu. V zámoří takovým obchodům říkají blockbuster – prostě trhák!

Doba postoupila o čtyři roky dál a Laineho jméno se v přestupových spekulacích objevuje znovu, snad s ještě vyšší frekvencí. „V tuto chvíli nám Laine spolu se svým agentem nabídli svůj pohled. Řekli jsme jim, že určitě budeme sondovat všechny možnosti,“ uvedl pro ligové stránky letos jmenovaný generální manažer klubu a zároveň prezident hokejových operací Don Waddell.

Jasná zpráva, že Columbus hledá pro své nejzvučnější jméno nové útočiště. Ne na sílu a za každou cenu, ale hledá. Waddell zdědil tým v rozkladu po dlouholetém šéfovi Jarmu Kekäläinenovi, který v únoru obdržel vyhazov. Je pochopitelné, že americký boss hodlá soupisku učesat podle svého gusta.

„Pokud budou příležitosti k jednání limitované, nebo snad dokonce vůbec žádné, budeme se s tím muset nějak vypořádat,“ varoval Waddell, že odchod šestadvacetiletého Laineho nemusí být svižnou záležitostí.

Útočníkův kontrakt v Columbusu s ročním výnosem 8,7 milionu dolarů a modifikovanou klauzulí o nevyměnitelnosti platí až do konce sezony 2025/26. Blue Jackets tak ke kupčení netlačí vlastně nic vyjma touhy zbavit se muže, jenž nahlas vyjádřil svou nespokojenost. Z části nejspíš proto, že v organizaci už nefiguruje jeho krajan Kekäläinen, který Lainemu zkoušel stavět mužstvo na klíč.

Fina navíc v poslední, nejhorší sezoně kariéry (18 zápasů, 6+3) značně limitoval zdravotní stav. Psychicky si prošel peklem. Dokonce vyhledal asistenční program pro pomoc hráčům v těžkých životních situacích.

Inspiraci v náročné situaci může Waddell vnímat třeba v Coloradu na příkladu přestupu Matta Ducheneho zpřed sedmi let. I když byl kanadský univerzál v poněkud jiné situaci, také on coby velká hvězda zažádal o přestup. Někdejší generální manažer Joe Sakic přesto přes rok vyčkával, než rozmrzelého tahouna zobchodoval. Odměnou mu byla královská protihodnota, z níž později Avs těžili Stanley Cup.

„Doufáme, že nebudeme muset Lainemu dál vyplácet žádné peníze,“ prohlásil Waddell, což věstí jisté komplikace v jednání. „Chceme udělat čistě hokejový přestup, a to s jakýmkoliv týmem, který prokáže zájem.“

Mohl by jím být znovu Winnipeg? „Ukázal tam své schopnosti, herně byl šťastný,“ myslí si insider Nick Kypreos. Lidsky už nicméně Lainemu angažmá tolik nesedlo, podle dřívějších spekulací měl neshody i s lídrem Markem Scheifelem, který u Jets zůstane až do roku 2031.

Generálního manažera Waddella tak jako tak čeká náročné léto. Mančaft z Ohia hledá už čtvrtého trenéra za poslední rok, to když nedávno oficiálně skončil Pascal Vincent. Waddell má na stole soupis dvanácti potenciálních kandidátů, mluvit chce se čtyřmi předem vytipovanými.

K tomu trápící se Columbus shání posily, na ožehavá místa naráží prakticky u všech postů v sestavě. Není vyloučeno, že by Blue Jackets poslali dál svou čtvrtou volbu v nadcházejícím draftu, která má na trhu logicky vysokou cenu.

„Zajímáme se hlavně o útočníky do posledních dvou formací, možná by se hodil i obránce,“ uznal Waddell, že by se další konkurence mohl dočkat i český zadák David Jiříček, letos nespokojený kvůli častým pobytům na farmě. „Nečekám, že bychom na trhu volných hráčů udělali něco monumentálního, ale určitě potřebujeme na některé pozice dodat jiné hráče,“ uzavřel Waddell.