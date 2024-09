Rodina pohřbila hokejové bratry Gaudreauovy: Barevné sbohem!

Svým umem bavili diváky v arénách. Hokejoví bratři Johnny (†31) a Matt (†29) Gaudreauovi ale rozdávali radost i mimo led. Také proto si rodina přála, aby byl pohřeb oslavou jejich života.

Pozůstalým bylo třeba doporučeno, že na poslední rozloučení do kostela Máří Magdaleny v Pensylvánii mají dorazit v barevných oděvech. To se také hojně dělo, ale slzy smutku to nezakrylo.

Zvlášť zdrceně mluvila sestra obou zesnulých mužů, které cestou na kole z generálky její vlastní svatby přejel opilý řidič. „Dala bych úplně všechno za to, abych mým velkým bráchům ještě jednou mohla říct, že je miluji,“ klepala se statečná Katie.

Dlouhý projev pronesla vdova po Mattovi Madeline oblečená v elgenatních modrých šatech. „Bůh skutečně draftoval ty nejlepší chlapce,“ vzlykala před smutečními hosty, mezi nimiž nechyběl šéf NHL Gary Bettman. „Ještě na vysoké škole spali ve stejné místnosti. Nechtěli to změnit. John se vždycky postaral o Matta a Matt se postaral o Johna. Utěšuje mě, když když vím, že kluci jsou spolu navždy,“ pokračovala.

Pak koukla na vdovu po Johnnym Meredith: „Na tomto světě je jediný člověk, který ví, jak se teď cítím. Je mi to strašně líto,“ plakala. Manželka Johna jen připomněla, jak výjimečného chlapa měla doma. „Jiného, výjimečného stejně jako je celá naše rodina. Byli jsme nejlepší přátelé a spřízněné duše,“ posteskla si naposledy.