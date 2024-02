Columbus vyhodil GM Kekäläinena, čekají se velké změny. Ovlivní Jiříčka?

Jarmo Kekäläinen už od čtvrtka není generálním manažerem Columbusu. První evropský GM působil v NHL jedenáct let. „Budoucnost našeho klubu je sice světlá, ale výkony nebyly dostatečně dobré a je čas na nový pohled, jak se posunout dopředu,“ uvedl v prohlášení prezident klubu pro hokejové operace John Davidson, který dočasně převzal povinnosti po finském manažerovi, než klub najde náhradu. Čekají se další změny, mluvilo se i o výměně Davida Jiříčka.

Jedenáct let je dlouhá doba. Čas jiných generálních manažerů vypršel už po třech, čtyřech letech. K vyhoštění Jarma Kekäläinena se schylovalo, dopustil se přehmatů a chyb. Do play off Blue Jackets naposled postoupili před čtyřmi lety a za pět účastí jen dvakrát proklouzli z prvního kola. Nyní se krčí na posledním místě Východní konference se 42 body a brankovým deficitem 41 gólů. Větev praskla.

„Je to jeden z nejtěžších dnů mé kariéry. Jarmo je můj přítel, někdo, ke komu chovám obrovský respekt a kdo udělal spoustu dobrých věcí. Máme toho před sebou hodně - máme za sebou sezonu nahoru a dolů, občas bouřlivou. Jen si myslím, že pokud jde o budoucnost, nastal čas obrátit list a jít kupředu se všemi rozhodnutími, která musíme učinit a která nás čekají,“ uvedl Davidson.

Před sezonou 2023/24 najali Blue Jackets kouče Mikea Babcocka. Jenže po 78 dnech byl propuštěn poté, co se vynořila obvinění, že během letních seznamovacích schůzek narušoval soukromí hráčů. Babcock vyhrál Stanley Cup, olympiádu, mistrovství světa i Světový pohár. Jako první trenér se stal členem Triple Gold Clubu. Na druhou stranu si jeho bývalí svěřenci začali stěžovat na špatné zacházení, hraničící se šikanou. Kekäläinen přesto Babcocka vzal. „Věřil jsem, že si zaslouží další trenérskou příležitost. Samozřejmě to byla chyba a zodpovědnost beru na sebe,“ přiznal. Po jeho odchodu povýšil nezkušeného Pascala Vincenta.

Kekäläinen byl vůbec prvním evropským manažerem v NHL. Povedlo se mu pár dobrých věcí. Do útoku přivedl hvězdného Johnnyho Gaudreaua, Patrika Laineho a v draftu nově Adama Fantilliho, stejně jako před lety špičkového beka Zacha Werenskiho. Ale tým byl celkově nevyrovnaný a bez klíčových opor kolikrát vypadal katastrofálně.

Přesto byl Kekäläinen v porovnání se svými předchůdci Dougem MacLeanem a Scottem Howsonem zdaleka nejúspěšnějším v historii GM klubu. Blue Jackets pod jeho vedením postoupili pětkrát do play off, naposledy v roce 2020. Sezonu předtím smetli v prvním kole ve čtyřech zápasech těžké favority z Tampy Bay. Ale za celou dobu nikdy nedospěli moc daleko, vyhráli jen dvě série. Šestkrát nepostoupili do vyřazovacích bojů vůbec.

Nyní bude pod mikroskopem Davidson a zbytek vedení. Klub se teď bude soustředit hlavně na budoucnost. S Fantillim nebo Brentem Johnsonem tým možná čekají lepší časy, ale zároveň se čekají další změny. Proto nečekal až do léta a rozhodl se o výměnu generálního manažera ještě před uzávěrkou trejdů 8. března.

Blue Jackets na pobídky budou slyšet. Brankář Elvis Merzlikins žádal o výměnu už v lednu. Teď zůstane nedotknutelný málokdo. Ve hře jsou třeba i zkušený Jack Roslovic, kapitán Boone Jenner, Ivan Provorov, jenž přišel teprve před sezonou jako posila zadních řad z Philadelphie. Mluvilo se taky o Davidu Jiříčkovi, jehož si Blue Jackets vybrali jako šestku draftu 2022. V NHL v tomto ročníku sehrál 36 zápasů, ale když ho po návratu Werenskiho po zranění poslali potřetí na farmu do Clevelandu, dal najevo svou nespokojenost.

Columbus nyní čeká tří zápasů venku, začínají v sobotu v San Jose. Davidson a spol. čelí velkým očekáváním, aby vybrali nového šéfa týmu a dali dohromady úplně novou skládačku.