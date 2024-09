Barevný pohřeb se streamem! A muž, který hokejové bratry přejel, se diví

Zesnulí hokejoví bratři Johnny (†29) a Matt (†31) Gaudreauovi spočinou bok po boku. Pohřeb je naplánován na pondělí v Pensylvánii a místo smutku se má nést spíše ve znamení vzpomínek na dva úžasné životy.

Také proto je na parte výslovně uvedeno, že lidé mohou dorazit v barevném oblečení! Celou smuteční akci navíc bude na internetu živě streamovat klub Columbus Blue Jackets, kde populární Johnny odehrál své poslední dvě sezony.

Pochopitelně u toho nebude muž, který tragédii způsobil. Vždyť Seanu Higginsovi (43) zřejmě ani nedochází, co ožralý způsobil. „To tu budu až do čtvrtka?“ divil se viník své vazbě už minulý týden. Ve čtvrtek mu ji soud o dalších osm dní prodloužil! „Prokurátoři i obhajoba potřebují více času na shromáždění důkazů,“ vysvětlil to soudce Silvanio.

Higginsovi hrozí za dvě zabití autem, navíc pod vlivem, až 20 let. Se svým SUV totiž při pokusu o objetí jiného vozu zprava smetl hokejové sourozence, kteří jeli po krajnici na kole. Zrovna se vraceli ze svatební generálky jejich vlastní sestry...