Šok pro hvězdného boxera Usyka: Skončil v poutech na letišti!

Něco takového ještě nezažil. Oleksandr Usyk (37), jeden z nejznámějších boxerů současnosti, musel řešit na letišti v Polsku velkou nepříjemnost. Tamní policisté ho totiž zadrželi! Proč?

Profesionální mistr světa v těžké váze Oleksandr Usyk byl v úterý krátce zadržen na letišti v Krakově. Televize ESPN uvedla, že ukrajinský boxer byl po intervenci prezidenta Volodymyra Zelenského brzy propuštěn a incident na sociálních sítích označil za nedorozumění.

Podle zdroje ESPN byl Usyk zadržen, když se pokoušel nastoupit do letadla směr Valencie, kde se bude připravovat na odvetu titulového zápasu proti Britovi Tysonu Furymu, jenž se odehraje 21. prosince v Rijádu. Usyka a jeho trenéra Sergeje Lapina nepustili do letadla poté, co pracovník letecké společnosti usoudil, že nejsou ve stavu cestovat.

Usyk se údajně snažil vysvětlit, že je pouze unavený ze čtrnáctihodinové cesty z Kyjeva, která obsahovala téměř 900 km dlouhou jízdu autem. K zadržení prý vedla jazyková bariéra a Usykovo neoblomné tvrzení, že jsou s trenérem schopni zvládnout let. Boxerova manželka Kateryna zveřejnila na instagramu video, jak je její manžel odváděn v želízkách.

„Došlo k nedorozumění, které se rychle vyřešilo. Děkuji ukrajinským diplomatům za účinnou pomoc. A respekt polské policii za to, že plní své povinnosti bez ohledu na výšku, váhu, rozsah paží a insignie," napsal sedmatřicetiletý boxer na sociálních sítích.

Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že s Usykem, jenž je jedním ze symbolů země bojující s ruskými agresory, po jeho zadržení mluvil. „Zklamal mě přístup k našemu občanovi a šampionovi," napsal na sociální síti X Zelenskyj s tím, že okamžitě pověřil ministry zahraničí a vnitra, aby se incidentem zabývali. „Nyní je už vše v pořádku, náš šampion byl propuštěn," dodal.

Usyk letos v květnu v Rijádu vyhrál na body nad dosud neporaženým Furym a stal se prvním absolutním mistrem světa v těžké váze od roku 2000. Odveta bude v hlavním městě Saúdské Arábie krátce před Vánoci.