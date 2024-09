Vízek o Haškovi: Ivan nese kritiku težce

Hráli špatně? Dobře a měli smůlu? Nebo jak vlastně hráli? O rozpoložení trenéra fotbalového nároďáku Ivana Haška (61) po Euru se otevřeně rozpovídal jeho parťák od piva Ladislav Vízek (69).

Zatímco výkonný výbor FAČR v úterý Haška řešil tak nějak odborně, Vízek ho dobře zná civilně. „On s náma po Euru nechodí na pivo, nechce mezi lidi. Cítí, že tam propadli, ale on by se s těma lidma musel hádat. My se hádali po telefonu hodinu. On mi chtěl vysvětlit, že to na Euru byla shoda náhod, smůla. Že my jsme špatně nehráli, my jsme měli smůlu, že Portugalci nám dali po devadesátý minutě gól, že to rozhodčí nezapískal… Já mu říkal, že to tak nebylo,“ vyprávěl Vízek v pořadu Na hřišti, který je k vidění na Youtube.

Dostal i dotaz, jak Hašek zvládá tlak? „Ustojí to, ale nemá to rád. Špatně snáší kritiku – je to sparťan. Ti jsou nejlepší, ti jsou jinde. A tak je to i s Ivanem,“ povídal Vízek s úsměvem a dodal: „On je dobrosrdečnej, má to v hlavě srovnaný. Akorát si ty hráče asi trochu moc hýčká, podle mě by měl mít tvrdší ruku.“

Rozhovor vznikl po Euru, ale před zářijovými duely Ligy národů, v nichž Češi dostali výprask 1:4 v Gruzii a pak porazili 3:2 Ukrajinu. To jen dalo razítko na pochybnosti Vízkem vizionářsky vyslovené… „Občas někoho porazíme, ale už nemáme takovou sílu jako před lety. Kvalifikace na MS, to bude očistec. Ivan po tom jde, je to jeho sen, ale když mám upřímně odpovědět, bude to strašně těžký a myslím si, že se tam nedostaneme. V koutku duše doufám, Hášovi fandím a bojím se říct, že se to nepovede. Tohle bude jen pro vyvolené, pro silné. A my silné mužstvo nemáme.“