Hvězdný boxer v Hradci: Putinovi nemám co říct. Do domu vtrhli Rusové

Sportovní legenda, bez přehánění. Ukrajinský ringový válečník Oleksandr Usyk totiž loni v září připravil britskou hvězdu Anthonyho Joshuu o světové tituly těžké váhy organizací WBA, WBO, IBF a IBO. Avšak ještě předtím se mu podařilo sjednotit tituly křížové váhy. Po Američanovi Evanderu Holyfieldovi a Britovi Davidu Hayeovi je tak teprve třetím boxerem historie, který se dokázal stát světovým králem v křížové i těžké váze. A právě tento velikán ve středu zavítal do Hradce Králové na fotbalový zápas týmu Polissja Žytomyr, jehož je dokonce sám členem.

Na tiskové konferenci, která utkání předcházela, vystoupili za ukrajinský klub trenér Jurij Kalitvincev a za hráče Ilja Čeredničenko. Ti prozradili, že zatím mohou sportovat, ale jsou přihlášeni do záloh, a kdykoliv bude potřeba, jsou připraveni připojit se k bojům ve své zemi.

Z válečné zóny do Česka naopak přicestoval právě slavný šampion, který se brzy přesune na Blízký východ, kde se bude připravovat na odvetu s Joshuou. Nejen, že se jako jeden z prvních přihlásil do aktivních záloh, dokonce nedávno přišel o svůj dům ve Vorzelu, což je předměstí Kyjeva, které je v současnosti pod nadvládou okupantů.

Můžete přiblížit, co jste na Ukrajině v posledních týdnech zažil? A vnímal jste, že pro ostatní jste svou přítomností morální podporou?

„Hlavně sám cítím velikou podporu od celého ukrajinského národa, v tom, že jsem se rozhodl nastoupit v odvetě. Za to jsem vděčný. Ohledně toho, co jsem za ten měsíc zažil… Například to, jak mé děti běhaly při každém šustnutí do sklepa. Něco takového bych nemohl přát nikomu, ani svým nepřátelům.“

Co se stalo s vaším domem, který prý obsadila ruská armáda?

„Dostal jsem zprávy od sousedů, že tam dorazili Rusové, ale nejsem teď už ve spojení s nikým, kdo by tam byl. Nikdo už tam nemůže dojet, takže není ani jasné, v jakém je to stavu. Vím pouze, že tam vtrhli, rozbili bránu, zajeli dovnitř, ale netuším, jak to tam vypadá teď.“

V jakém okamžiku vás zastihla zpráva, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu?

„Byl jsem zrovna pracovně v Londýně. V šest hodin jsem měl odlétat, ale v pět jsem dostal zprávu od manželky z Kyjeva, že začala válka. V tu chvíli bylo jasné, že se už nedostanu domů letecky. Nastala panika, co dál, co dělat. Vyměnili jsme rychle letenky, abychom se dostali do Polska, tam nás dovezli na hranice autem, a když jsme přešli hranice, tak nás přátelé odvezli do Kyjeva. Byli jsme na cestě čtyřicet osm hodin. Když jsem konečně uviděl svou rodinu, ulevilo se mi, měl jsem je u sebe. U mě doma byli i kamarádi z Mariupolu, kterým naprosto rozbombardovali domovy. Pak jsme rychle začali nakupovat, abychom se zásobovali na nejhorší časy. A potom jsme pomáhali těm, co to potřebovali nejvíc.“

Jak pro vás bylo těžké opustit vlast? Dlouho nebylo jasné, jestli té možnosti odcestovat na přípravu využijete.

„Bylo to pro mě velmi těžké rozhodnutí. Ale pak za mnou přijeli moji přátelé, starší kolegové a řekli mi, že mojí frontou je sport. ‚Měl bys jít, aby tam visela naše vlajka a všichni na světě slyšeli o Ukrajině. Tímto způsobem můžeš taky pomoci.‘“

V čem všem bude vaše příprava na odvetu jiná s ohledem na stávající situaci?

„Pokaždé je to jiné. Nyní se sice připravuji na soupeře, se kterým už jsem boxoval, ale Anthony bude teď jiný než předtím. Takže každá příprava je odlišná. Ale je to jiné, co se týká motivace. Vím, že můžu pomoci i lidem na Ukrajině.“

Celý svět vyjadřuje vaší zemi podporu. Ale právě váš soupeř Anthony Joshua je v tomto směru celkem zdrženlivý. Vydal jen stručné vyjádření, že chápe vaši situaci. Co si o tom myslíte?

„Každý člověk sám za sebe vyjadřuje podporu tak, jak to cítí. Je to absolutně normální, každý má nárok na svůj postoj. Někdo vyjadřuje podporu Ukrajině veřejně, a někdo neveřejně. Je to absolutně normální a není k tomu co dodat.“

Čí podpora vás v poslední době překvapila?

„Bylo krásné, jak se k tomu postavil celý svět. Ale když jsem teď tady v Česku, tak je ohromné, jak se pomáhá tady, jak Češi pomáhají běžencům, všude visí naše vlajky… Ne, že bych to nějak více mapoval, ale je to skvělý. Měli bychom si pomáhat, když je někdo v nouzi. Jsme lidi a měli bychom si pomáhat. A podpora z české strany je opravdu ohromná.“

Co vás přivedlo právě do Česka a jak se vám tu líbí?

„Jsem tady, protože jsou tu rodiny mých přátel, teď i moje rodina. Moc se mi tu líbí, rád se procházím po ulicích. Našel jsem i pravoslavný kostel, kam se chodím modlit. Někteří lidé mě tu i poznávají a říkají si o fotku. Jiní se na mě udiveně podívají a jdou dál.“

Jak dlouho se tu zdržíte?

„Už ne dlouho, v řádu hodin odletím na kemp. Ještě není jasná finální destinace, ale řeší se blízký východ, takže Saúdská Arábie, Katar nebo Dubaj.“

A jak vnímáte reakce ruských sportovců, jako je například boxer Alexandr Povětkin, který podporuje Putina a jeho válečné tažení?

„Jako pravověřící křesťan jsem samozřejmě vychovávaný k tomu, nikoho neodsuzovat, nikomu nenadávat. Ale ten, kdo podporuje válku je schizofrenik, prostě duševně nemocný člověk. Nelze ho vnímat jinak, než jako nemocného člověka.“

Kdybyste měl teď možnost mluvit s Vladimirem Putinem, co byste mu řekl?

„Nic. K tomu člověku se nechci vyjadřovat. Někomu takovému nemám co říct.“