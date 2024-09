»Turek« Jurečka šije ostře do Tvrdíka: Hodil mě do luftu

Fotbalový šutér, jenž v 81 zápasech v sešívaném triku nastřílel 49 branek, tvrdí, že mu boss Jaroslav Tvrdík (56) naházel pod nohy tolik klacků, že by s nimi v rodné Opavě mohl topit tři zimy. Jurečkovo povídání na portálu seznamzpravy.cz není pro osazenstvo Edenu veselá četba.

„Šli proti mně. Poté, co mě pan Tvrdík hodil na předsezonní tiskovce do luftu, jsem si říkal: OK, tak tady už budoucnost není,“ říká Jurečka s pocitem nedoceněného hráče. Slůvkem „Luft“ jako by schválně narážel na Tvrdíkovu přezdívku Luftjarda, kterou ho politické i sportovní kuloáry častují kvůli jeho rozporuplnému působení ve funkci šéfa ČSA.

Vousatý Václav se zatoulal do Rizesporu prý i proto, že mu jiné štace krachly. „Hodně jsem koketoval s německým Düsseldorfem, ale ztroskotalo to na ceně, kterou si za mě řekla Slavia. Nešla mi v přestupu naproti, ale spíš dělala věci proti mně,“ hubuje Václav Jurečka.

Coby vzděláním stavební inženýr zbořil mezi sebou a červenobílým oddílem mosty. Ve finále vše dopadlo údajně tak, že Slavia za něj dostane od Turků 30 milionů korun a jeho měsíční plat v aréně Yeni Rize Sehir Stadi má dělat něco přes 2 miliony v české měně.

„Smutný rozhovor. Nechme raději pravdu o vzájemném dialogu mezi klubem, Tebou a Tvým agentem důstojně spát. Děkujeme za odvedenou práci a ať se ti, Václave, daří,“ reagoval slávistický boss Jaroslav Tvrdík.