Vyprodané derby v Brně! Zbrojovka se stěhuje do šatny hostů: Strašně divné
Bude to velké! A vyprodané. Fotbalové Brno se valí na Srbskou. Páteční derby mezi Artisem a Zbrojovkou je událostí podzimu ve druhé lize. Byť je na stadionu léta doma slavnější značka, v zápise bude veden na prvním místě rival ze čtvrti Líšeň. Lídr tabulky se postěhuje do kabiny hostů. „Přijde mi to strašně divné,“ reagoval zbrojovácký kapitán Stanislav Hofmann. „Zbytečně budeme vyklízet naši šatnu, ale asi to tak má být,“ dodal s pochopením.
Dvaatřicet hodin před výkopem převezme „čistý“ stadion v Králově Poli do správy Artis. Připraví kulisy pro páteční druholigový šlágr, který bude tentokrát sledovat celé Česko. Kvůli postupovým ambicím obou organizací, nabitým kádrům, štědrým majitelům, regionální rivalitě a také aktuální formě. Ta je u Zbrojovky špičková (4 utkání, 4 výhry), u Artisu překvapivě mizerná (3 utkání, 1 výhra, 2 prohry). „Těšíme se obrovsky. Je to pro nás největší zápas v sezoně,“ prohlásil kapitán domácích Martin Pospíšil.
Favorizovaný soubor půjde do taháku ve skvělé náladě, znásobené posledním triumfem nad Táborskem rozhodující trefou v 93. minutě. „Je to velká vzpruha, ale derby je specifické. Věřím, že to bude pěkný zápas a reklama na fotbal,“ přál si kouč druholigového lídra Martin Svědík. „Doufám, že nás lidé, teda ti správní, zase přijdou podpořit,“ usmál se.
Jelikož je stadion v majetku města, rivalové se o něj musí spravedlivě podělit. Podle zápisu hraje tentokrát doma Artis, takže dostane k dispozici větší šatnu s lepším zázemím. Hofmann a spol. se přesunou přes chodbu do menších prostor. „Zatím jsem tam byl akorát při focení a jako hráč soupeře Zbrojovky,“ informoval kapitán. „Víme, že mezi fanoušky tam nějaká rivalita bude. My hlavně chceme protahovat naši vítěznou sérii, jak to půjde,“ shrnul tahoun defenzivy.
Městský sok je v daleko horší náladě. Momentálně se léčí ze dvou debaklů (Jihlava 0:3, Ostrava B 0:5) a propadu v tabulce ke dnu. Přitom rovněž vyhlásil postupové ambice a letní rekonstrukce kádru přišla bosse Igora Faita na hromadu peněz. Zatím se mu nevrací. „Nejsme produktivní. Proto prostřídáváme ofenzivní hráče a hledáme vhodné složení,“ sdělil kouč Jiří Chytrý.
Policie označila duel 5. kola za rizikový, počet členů pořadatelské služby se zdvojnásobil. Je jasné, že většinu diváků budou tvořit příznivci slavnější Zbrojovky, kteří mají přístup i do jiných sektorů než je kotel pro hosty. Tam by se ani náhodou všichni zájemci o vstupenky nevešli. Navíc můžou mít na sobě či při sobě symboly „svého“ klubu.
Atypický krok, ovšem vzhledem k okolnostem logický. Všichni si přejí, ať má prestižní zápas co nejlepší atmosféru. „Zastávám názor, že přeci nebudeme při tak masivní účasti fanoušků soupeře vysvlékat například dítě s tatínkem z dresu či trika Zbrojovky. To by odporovalo zdravému rozumu. Věříme v korektní souboj na hřišti i na tribunách, aby se oslava fotbalu v Brně vydařila,“ vzkázal Ondřej Tomek, šéf komunikace Artisu, jenž ještě v minulé sezoně hrával v Kučerově ulici.
Benevolence neplatí pro ty, co zkusí na tribunu pronést či následně použít jakoukoliv pyrotechniku. Tento prohřešek se bude trestat pokutou 10 tisíc korun. Je jisté, že bude Srbská (nově ShipEx arena) úplně plná. Kapacita je ovšem oproti minulosti snížená. Na stadion se nyní vejde zhruba 7500 diváků. „Je krásné, že se dokáže i ve druhé lize vyprodat stadion,“ pochvaloval si záložník Pospíšil, jenž už se svými parťáky musí zabrat. V derby by to bylo příjemné dvojnásob. „Teď hrajeme proti favoritovi my a doufám, že ho dokážeme zaskočit,“ připojil trenér Chytrý. „Víme, že většina lidí bude fandit Zbrojovce, ale ta atmosféra vtáhne všechny hráče. Snad se bude hrát dobře i nám,“ přál si.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Ústí
|4
|4
|0
|0
|12:4
|12
|3
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|4
Táborsko
|4
|3
|0
|1
|7:3
|9
|5
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|6
Baník B
|3
|2
|1
|0
|8:2
|7
|7
Slavia B
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|8
Jihlava
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|9
Prostějov
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|10
Vlašim
|4
|1
|0
|3
|7:8
|3
|11
Chrudim
|3
|1
|0
|2
|6:8
|3
|12
Sparta B
|4
|1
|0
|3
|1:7
|3
|13
Artis
|3
|1
|0
|2
|2:9
|3
|14
Č. Budějovice
|4
|0
|1
|3
|3:13
|1
|15
Kroměříž
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
|16
Příbram
|4
|0
|0
|4
|3:12
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup