ZIMÁK: Případ Vrána. Proč Češi opouští NHL, co děláme špatně? Zaplatí svaz Dudu?
Jakub Vrána je hokejista luxusních kvalit, které ho dostaly do NHL a až ke Stanley Cupu. V juniorských letech se mu přisuzovala blyštivější budoucnost než Davidu Pastrňákovi. Co tomu dal Pasta navíc? Z jakých důvodů se Vránova kariéra v určitém bodu zasekla? Proč jej trenéři dost často po výborných vstupech do sezony či jiných turnajů nechají spadnout níž sestavou nebo pošlou na tribunu? A proč mu nyní nezbývá, než se ve 29 letech vrátit do Evropy? Velké téma s upřímnými reakcemi hostů podcastu ZIMÁK, jimiž jsou Radek Duda, Zbyněk Irgl a Martin Pešout. A věřte, že odpovědi a úvahy rozhodně nejsou diplomatické. Dojde i na srovnání s Eduardem Šalém i s Jiřím Kulichem, který to naopak vzal za správný konec.
K jádru věci a až na dřeň se jde v souvisejícím tématu, jímž je úhyn českých hokejistů v NHL. V poslední sezoně si elitní světovou ligu zahrálo 29 hráčů, rovnou devět bylo brankářů. Z toho počtu si rovnou škrtněte Vránu, Jakuba Lauka a možná i Jana Ruttu, jemuž skončila smlouva, a na další se zatím nedohodl. A z gólmanů vyndejte Aleše Stezku. A jsme na 25 hráčích, což je o drastických 16 plejerů méně než v ročníku 2022/23. Kde je chyba?
Odpovídá nejen Radek Duda, ale i chomutovský trenér a sportovní manažer Martin Pešout, jenž v minulosti vedl reprezentační osmnáctku a do detailu rozebere problematiku výchovu mladých českých hráčů a důvody, proč odchází ven. Nebo to, v čem zaostává domácí servis mladíkům oproti světovému.
Celou verzi 90minutového Zimáku najdete na adrese zimakpodcast.cz či v placené sekci Premium na iSportu.