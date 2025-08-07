Předplatné

ZIMÁK: Případ Vrána. Proč Češi opouští NHL, co děláme špatně? Zaplatí svaz Dudu?

Případ Vrána. Proč klesají počty Čechů v NHL, co děláme špatně? Zaplatí svaz Dudu?
Hokejový útočník Jakub Vrána při exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport
Jakuba Lauka se před reprezentační premiérou drží dobrá nálada
Český útočník Jakub Vrána se v Nashvillu již stihl zapsat mezi střelce
Z obránce Jana Rutty je ženáč
Jan Rutta v dresu San Jose
Český útočník Jakub Lauko slaví první gól na mistrovství světa
Jakub Vrána NHL ještě úplně nevzdává, na příští sezonu ale nejspíš uhnízdí v Evropě
mir
NHL
Jakub Vrána je hokejista luxusních kvalit, které ho dostaly do NHL a až ke Stanley Cupu. V juniorských letech se mu přisuzovala blyštivější budoucnost než Davidu Pastrňákovi. Co tomu dal Pasta navíc? Z jakých důvodů se Vránova kariéra v určitém bodu zasekla? Proč jej trenéři dost často po výborných vstupech do sezony či jiných turnajů nechají spadnout níž sestavou nebo pošlou na tribunu? A proč mu nyní nezbývá, než se ve 29 letech vrátit do Evropy? Velké téma s upřímnými reakcemi hostů podcastu ZIMÁK, jimiž jsou Radek Duda, Zbyněk Irgl a Martin Pešout. A věřte, že odpovědi a úvahy rozhodně nejsou diplomatické. Dojde i na srovnání s Eduardem Šalém i s Jiřím Kulichem, který to naopak vzal za správný konec.

K jádru věci a až na dřeň se jde v souvisejícím tématu, jímž je úhyn českých hokejistů v NHL. V poslední sezoně si elitní světovou ligu zahrálo 29 hráčů, rovnou devět bylo brankářů. Z toho počtu si rovnou škrtněte Vránu, Jakuba Lauka a možná i Jana Ruttu, jemuž skončila smlouva, a na další se zatím nedohodl. A z gólmanů vyndejte Aleše Stezku. A jsme na 25 hráčích, což je o drastických 16 plejerů méně než v ročníku  2022/23. Kde je chyba?

Odpovídá nejen Radek Duda, ale i chomutovský trenér a sportovní manažer Martin Pešout, jenž v minulosti vedl reprezentační osmnáctku a do detailu rozebere problematiku výchovu mladých českých hráčů a důvody, proč odchází ven. Nebo to, v čem zaostává domácí servis mladíkům oproti světovému.

Celou verzi 90minutového Zimáku najdete na adrese zimakpodcast.cz či v placené sekci Premium na iSportu.

