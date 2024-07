Boss Slavie Tvrdík Chorého odmrštil, ale... Teď ho velebí!

Je to příběh jako z mexické telenovely, ale odehrává se v Česku. Jeden by o druhého nejprve ani kolo neopřel, a pak k němu zahoří vášní. Jako Jaroslav Tvrdík (55) k Tomáši Chorému (29).

Boss Slavie nejprve nákup divobijce z Plzně zavrhoval, aby ho teď, za na tuzemské poměry nekřesťanské peníze (zmiňuje se ranec 75 milionů korun), zamilovaně vítal v Edenu. K úžasu i zlobě značné části červenobílé obce, jež »Chorase« pranic nemusí. I kvůli videu, na němž kdysi v Olomouci velebil Spartu, a pokřiku »Jude Slavie«, do něhož se měl v kolektivním poblouznění zapojit v triku Západočechů.

„Když jsem s tímto návrhem byl konfrontován poprvé, smetl jsem ho,“ začal své emotivní sdělení na síti X Tvrdík. A pak vysvětlil, jak se láska na druhý pohled zrodila. „Postupně se Tomáš dostal znovu do popředí našich posil. Postupně se také můj názor měnil. Poznal jsem ho také osobně jako člověka, tátu dvou holčiček. Důležité bylo, že sám chce k nám. Věříme, že týmu může pomoci. Proto jsem prosil, dejme mu šanci. A věřte mi, že jsem si vědom rizika i svojí odpovědnosti. Pravda leží na hřišti. Čas ukáže,“ napsal Jaroslav Tvrdík.

To riziko má Slavii přinést titul po čtyřech letech a tím pádem přímý postup do Ligy mistrů s prémií 400 milionů korun. V kuloárech už se přetřásá, že když se to nepovede, její majitel, miliardář Tykač, Tvrdíkovi jeho slova o odpovědnosti natvrdo připomene odvoláním z klubového velína…