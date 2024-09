Krach po 12 letech! Snookerová legenda oznámila rozchod

Jedna z největších sportovních ikon je opět volná. Legenda snookeru Ronnie O’Sullivan se rozešel s dlouholetou přítelkyní Lailou Rouassovou. S bývalou partnerkou tvořili pár dlouhých 12 let. Nyní jde každý svou cestou.

„Jejich cesty se rozdělily,“ prozradil blízký přítel obou partnerů pro deník The Sun. Potvrdily se tak spekulace, které se vyrojily v průběhu minulého měsíce poté, co se 53letá herečka objevila v pořadu This Morning bez zásnubního prstenu ověnčeného diamanty.

„Ronnie letos strávil měsíce a měsíce na cestách a dělal snookerové turné za velké peníze v Číně a Saúdské Arábii, zatímco Laila se soustředila na svou hereckou kariéru. Je mezi nimi hodně lásky, ale šli různými směry a připustili, že je konec,“ prozradil jejich kamarád.

Pár zažil již jednu krizi, která skončila rozchodem, před dvěma lety. Pak se dali ale zase dohromady s vidinou, že tentokrát vše bude zalité sluncem. Nestalo se tak. Po dlouhých 12 letech se vztah rozpadl.