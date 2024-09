Skandál z OH v Paříži: Přišla hvězdná gymnastka o zlato kvůli sudímu?!

Pod pěti kruhy v Paříži získala tři zlata, ale teď se zdá, že v rukou mohla držet klidně čtyři nejcennější kovy. Řeč je o Simone Bilesové (27), hvězdné gymnastce, která zazářila na olympijských hrách v Paříži. O další zlatou medaili prý měla přijít kvůli chybě rozhodčího! Jak přesně?

Gymnastka Simone Bilesová možná na olympijských hrách v Paříži přišla vinou rozhodčích o zlato z prostných, které by bylo její osmé pod pěti kruhy. Ze záznamu pořízeného pro připravovanou dokumentární sérii platformy Netflix vyplývá, že jí rozhodčí podle trenérky nezapočítali jeden prvek. Protest pak jury neřešila. Informoval o tom server insidethegames.

Na záznamu je vidět, jak trenérka americké reprezentace Cécile Landiová chce prověřit údajně nezapočítaný skok. Ten by zvýšil známku Bilesové ze 14,133 na 14,233 a dostal by ji před Brazilku Rebecu Andradeovou, která prostná vyhrála. Bilesová u trenérky zjišťovala, jak to vypadá a dozvěděla se, že protest nikdo nepředal dál.

»Křivdu« hodila za hlavu

Třiadvacetinásobná mistryně světa Bilesová, která se na olympijských hrách v Paříži vrátila ve velkém stylu po mentálních problémech na OH 2021 v Tokiu, tuto křivdu neřeší. „Upřímně, není to pro mě podstatné. Rebeca stejně měla lepší prostná. Jsem naštvaná, že to nebylo zpracováno, ale nijak z těch výsledků nešílím," vzkázala na sociálních sítích Bilesová, která v Paříži vyhrála družstva, víceboj a přeskok.

Záznam se dostal na veřejnost, protože jeho součástí jsou i záběry, o které se opírá americká strana při boji proti odebrání bronzové medaile z prostných Jordan Chilesové. Americká gymnastka o cenný kov z olympiády přišla, když sportovní arbitráž CAS vyhověla stížnosti Rumunky Any Marie Barbosuové, že Američané podali protest proti známce čtyři sekundy po minutovém limitu.

Na záběrech natáčených pro Netflix je vidět, že Američané požadovali zvýšení obtížnosti jednoho z předvedených prvků včas, ale napoprvé nebyli slyšet. Případ Chilesové bude řešit švýcarský nejvyšší federální soud.