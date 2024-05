Plekanec a Šafářová se rozplývají nad zlatým úspěchem hokejistů: Slova plná dojetí!

Osobně se v roli hráče zúčastnil hned jedenácti hokejových šampionátů, ale na vrchol došel, až když se ocitl na opačné straně. Řeč je o Tomáši Plekancovi (41), který coby asistent kouče Radima Rulíka (58) oslavil s nároďákem zlato po čtrnácti letech. Nyní se o nezapomenutelném zážitku pořádně rozepsal. A nebyl jediný. Nad triumfem se rozplývala i jeho neméně slavná manželka Lucie Šafářová (37).

Slavný manželský pár, který společně vychovává dcerku Leontýnku (4) a syna Olivera (2), se o hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě rozepsal na sociálních sítích.

„Zlato pro český hokej! Doma v Praze před nejlepšíma fanouškama! Stalo se něco, na co asi všichni budeme pěkně dlouho vzpomínat! Nemohlo to dopadnout líp! Jsem hrdej na celý tým, jak v každém zápase nechali na ledě všechno! Zaslouženě vyhráli po 14 letech zlato a já jim tleskám za tento obrovský úspěch!! Skvělý tým hráčů, ale i celý realizační tým profíků, kustodi, doktoři, fyzioterapeuti,“ napsal Plekanec na instagram.

Podle české ikony Montrealu Canadiens nechali reprezentanti na turnaji vše. Kluci dle jeho slov zvládli tlak a výzvy, které sebou tahle práce nese. Mimo jiné vysekl poklonu kouči Rulíkovi a asistentovi Židlickému za to, že si jej vybrali a vzali do týmu. „V nové roli jsem se toho po cestě hodně naučil a potkal super partu lidí, kteří žijou pro český hokej!“ pokračoval »Pleky«. Následně se vyjádřil k samotným fanouškům, kteří hnali zlatý tým kupředu po dobu celého turnaje.

„Nebylo to však jen o nás na ledě a u ledu, ale i o vás!!! Tu atmosféru, kterou jste pro nás vytvořili vy fanoušci v aréně i mimo ni, nikde jinde NEEXISTUJE! Byla velkým hnacím motorem a myslím, že kluky vyburcovala k těm nejlepším výkonům! DĚKUJEME!!!“ smekl Plekanec před příznivci.

To ale nebylo vše. K senzačnímu úspěchu měla několik slov i jeho drahá polovička a extenistka Lucie Šafářová. „Zlato. Po 14l etech! Doma v Praze. Před těma nejlepšíma fanouškama světa! To byla jízda! Velký dík celému českému hokejovému týmu! Na tyhle zážitky zase dlouuuuho nezapomeneme! Holt v O2 areně nám ty sporty jdou!“ zveřejnila na Facebooku a pokračovala. „Já si každý zápas moc užívala, někdy i vzpomínala na naše dávná fed cupová vítězství, ale prostě klobouk dolů před těma výkonama, co naši předvedli!“

I »Šafina« pochválila fanoušky za příkladnou atmosféru. „No a ta atmosféra, kterou jsme tam vytvořili je prostě nejvíc! Moc jsme jim to přáli a ono se to povedlo!“ Nezapomněla ani na svého muže, na kterého je, jak sama uveřejnila, moc pyšná. Prý bylo zvláštní vidět Tomáše bez helmy. „Ale myslím, že těch 1000000000 hodin koukání doma na hokej, kde jen občas zabojuji já o tenis a děti o pohádku svědčí o tom, že hokej pořád miluje a rád ho pomáhá dávat dál,“ připsala.

Smekla i před realizačním týmem, na který byl obrovský tlak. „Oni to dali a zaslouženě teď drží pohár! No tak teď jim přeji pěkné oslavy a ať jim ta radost „lepí" dál a my se zase budeme těšit na další hokejové bitvy! Tomáše si teď beru jako kouče do Paříže na legendy, tak snad to vítěznou vlnu přenese i na mě!“ svěřila se na závěr.