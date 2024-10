Pouštíš větry? Fanoušci si dobírají šipkaře: Zvláštní vysvětlení

Tohle fakt neměl nikdo slyšet. V průběhu šipkového zápasu zazněl trapný zvuk. S bizarní situací je spojován zkušený James Wade. Podle fanoušků si měl prdnout, z čehož ho na základě videozáznamu obviňují fanoušci. Angličan se celou situaci snažil vysvětlit dost zajímavým důvodem.

„Jamesi, budeš potřebovat nové trenky,“ rýpl si do známého šipkaře jeden z fanoušků. „Nyní to bylo zavření na devět prdů,“ narážel další s tím, že k nejkratšímu možnému zisku legu potřebuje hráč devět šipek. „Budu velmi zklamaný, pokud na dalších několika turnajích nebudeš uveden jako 'Větrná mašina',“ poukazoval jiný fanoušek na Wadeovu přezdívku „The Machine“.

Angličan se pokusil inkriminovaný moment objasnit. „Cítím, že se musím vyjádřit k situaci, která nastala po mém postupu do semifinále. Objevily se záběry, jak jsem na konci jednoho z mých zápasů udělal něco, co se zdálo být »prdem«. Byl to ve skutečnosti suchý zip na mých nových teniskách,“ komentoval Wade na sociálních sítích. Zvuk, který video doprovází, ale zní úplně jinak než součást obuvi. Blíž má k prdnutí.

Již dříve byl u šipkového terče obviněn z podobné situace Gary Anderson. Na únik zápachu ze Skotovy zadnice si stěžoval jeho soupeř, který od jeho stolu cítil závan zkažených vajec. „Bude mi trvat dvě noci, než přestanu ten zápach cítit,“ řekl tehdy protivník Wesley Harms. Jeho starší sok cítil totéž a myslel, že puch přišel z druhé strany.