Temná strana šipek: 70 procent profesionálních hráčů jsou alkoholici!

Alkohol je metla lidstva! Německý šipkař Jochen Graudenz prohlásil, že opilství mezi hráči tohoto původně hospodského sportu je stále dosti rozšířené. S pitím alkoholu má pak prý zásadní problém skoro tři čtvrtiny profesionálů.

Alkoholismus je definován jako nejzávažnější forma zneužívání nápojů s obsahem ethanolu. Závislí mají často pocit, že bez pití nemohou v životě obstát, což vede ke zdravotním komplikacím i k mnohým potížím v osobním a profesním životě. I když již šipky neplatí za hospodskou disciplínu a jsou brány jako profesionální sport, podle slov uznávaného hráče stále sužují problémy s alkoholem velké procento jeho kolegů.

Uznávaný německý šipkař Jochen Graudenz totiž přišel s tvrzením, že všichni špičkoví hráči jsou vesměs alkoholici. Varuje před tím, že staří i mladí se alkoholem často posilňují před svými zápasy, aby jim pomohl zvládnout tlak a krátkodobě zlepšil jejich výkon. To však může vést k silnému notorismu.

Graudenz se navíc domnívá, že řada hráčů není dobrým příkladem pro mladé. „Je tu zkušený hráč a mladý hráč vidí, že pije. Co ten mladík dříve nebo později udělá? Pije také, protože si myslí, že se mu bude taky dařit lépe. Je to sice pravda z krátkodobého hlediska, ale problém je v tom, že to ovlivňuje vaše zdraví. V určitém okamžiku to jde s vámi fyzicky z kopce,“ prozradil své obavy o nadějné šipkařské talenty.

„Šipky jsou nespravedlivý sport, pokud se chcete dostat na vrchol. Přibližně 70 procent top hvězd jsou alkoholici," řekl Graudenz, který se v současnosti nachází na 181. místě PDC Challenger Tour. Čtyřiačtyřicetiletý německý hráč je poté přesvědčen, že jeho abstinence ovlivnila jeho pořadí v rámci tohoto populárního žebříčku.

Ale může vůbec alkohol zlepšit schopnost lidí hrát šipky? „Hladina alkoholu u některých lidí zlepšuje schopnost plnění úkolů. Alkohol totiž snižuje úzkost a nervozitu, takže pokud si ji často připouštíte, může nakonec váš výkon zlepšit," prozradil kdysi stanici BBC profesor Robert Adron Harris z Texaské univerzity.

„Nervozita prochází celým sportem, stejně jako víra, že alkohol řeší problémy,“ říká zase Paul Gillings, který provozuje školící centrum The Darts Performance Centre s poradenskými službami. „Hráči jsou naprosto přesvědčeni, že nemohou hrát, dokud se nenapijí. Pohybuje se to od jednoho drinku až k desátému,“ pokračoval dále.

Například John Thomas »Jocky« Wilson, jeden z nejlepších hráčů 80. let, dotáhl svou závislost do naprostého extrému. Tento skotský šipkař totiž onehdy prohlásil, že před hraním potřebuje alespoň sedm nebo osm panáků vodky, aby si uklidnil nervy. Jednou to přehnal natolik, že na konci zápasu zavrávoral a spadl z pódia mezi diváky.

„Čím více pijete, tím více se zvyšuje tolerance k alkoholu. Abstinence od alkoholu způsobuje úzkost, třes a pocení, což by podle mého názoru mohlo ztížit hraní šipek,“ rozvíjela oponentní myšlenky Anya Topiwalaová, vedoucí výzkumnice z Oxfordské univerzity.

Drtivá většina odborníků se shoduje, že hráči typu Fordham a Wilson vyhrávali zápasy navzdory jejich pitnému režimu, nikoliv díky němu. Alkohol tedy většině lidí v šipkách opravdu nepomůže. Hospoda ale stále zůstává nejlepším místem k tréninku, neboť zde mohou hráči otestovat své schopnosti ve vzájemné konkurenci.